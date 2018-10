Google esconde un juego de aventuras en su buscador: así puedes encontrarlo

Durante los últimos años, Google ha ido ocultado un gran número de juegos en su buscador. Desde títulos clásicos como 'Atari Breakout', 'Pacman' o 'Starcraft', a los que podremos acceder tras escribir distintos comandos en Google, hasta otros como 'Running T-Rex', un minijuego oculto en Google Chrome que tan solo está disponible cuando no dispones de conexión a Internet.

Recientemente, un usuario de Reddit ha descubierto un nuevo juego oculto en Google.com. Una aventura conversacional, un género de videojuego muy común en los años 80, en la que el usuario deberá interactuar con el buscador para localizar las letras de Google y resolver el misterio que encierra el minijuego. Sin embargo, no todos podrán jugar a él: te explicamos cómo hacerlo.

Así puedes jugar al nuevo videojuego oculto de Google

En primer lugar, el usuario de Reddit explica que deberás acceder a la versión internacional de Google (Google.com) desde los navegadores Google Chrome, Firefox o Edge y seleccionar la versión inglesa del buscador. Si eres de los que navegan por Internet a través de otras plataformas como Safari u Opera, no podrás disfrutar de este minijuego.

Acude a Google.com y selecciona la versión del buscador en inglés. / Google

A continuación, tan solo tienes que escribir 'Text adventure' sobre el buscador y esperar a que Google te ofrezca resultados. Cuando te haya redirigido a una nueva pantalla, haz clic derecho sobre la página de resultados y selecciona la opción 'Inspeccionar un elemento', a la que también podrás llegar a partir del atajo (Control + Shift + I). En caso de que estés navegando con un Mac, podrás llegar presionando (Cmd + Option + I).

A continuación, pulsa sobre la opción consola. / Google

"Would you like to play a game?"

Cuando Google te muestre una nueva pantalla, en la que aparecerá el código HTML de la página, tan solo tendrás que acceder a la pestaña "Consola" y esperar hasta que Google te haga la siguiente pregunta: "Would you like to play a game?". Si no la has recibido, verifica que has deshabilitado el bloqueador de anuncios o de cookies y vuelve a probar.

Tan solo tienes que escribir YES en la consola para comenzar el juego. / Google

Más adelante, tan solo tendremos que escribir 'YES' y esperar nuevas indicaciones. Una vez hecho esto, Google comenzará a contarnos las reglas del juego y a contarnos una historia: "Un extraño hormigueo recorre tu piel. Te sientes mareado y te sientas. Sintiéndote mejor, te levantas nuevamente y notas tu reflejo en una ventana. Todavía eres la misma gran G azul que siempre has sido y no puedes evitar sonreír".

Así es la aventura conversacional de Google. / Google

En definitiva, Google plantea a sus usuarios una aventura conversacional en la que tendremos que rescatar al resto de letras que conforman la palabra Google y resolver el misterio final. Una aventura, dirigida al público inglés, a la que también podrás jugar desde tu mediante versión internacional del buscador.