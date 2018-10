Carlos Sainz despeja las dudas y anuncia que correrá el Dakar 2019

El español Carlos Sainz, actual campeón del Dakar 2018, participará en la próxima edición 2019 con el X-raid MINI JCW Team, junto a las leyendas del rally Cyril Despres y Stéphane Peterhansel. Sainz, que tiene 56 años, pilotará un MINI John Cooper Works Buggy, con el que debutará en competición este miércoles en el Rally de Marruecos, la décima prueba de este año de la Copa del Mundo FIA de Rallys Cross Country.

Este evento, primera carrera oficial en la que Sainz defenderá su título, será preparatorio para el Dakar 2019, y a él también asistirá su compañero Cyril Despres, según informa el equipo X-raid.

"Un nuevo equipo, un nuevo coche y un nuevo reto. Me siento muy optimista y creo que lo superaremos", ha confesado Sainz. "Me encanta el reto de trabajar con un coche nuevo, desarrollarlo y sacarle el mayor partido. Siempre es emocionante y estoy contento con el MINI John Cooper Works Buggy", ha añadido.

El español dejó en el aire su futuro después de ganar la última edición del Rally con Peugeot. "Si no fuese conocido y pudiese correr enmascarado y que nadie supiera mi identidad, diría que me gustaría hacer mi último Dakar. Pero como no soy el enmascarado y todo el mundo sabe quién soy, lo voy a pensar mucho para decidir. Entre otras cosas, no tengo ningún contrato ni coche", dijo. El acuerdo con su nuevo equipo le permitirá competir por su tercera victoria en la mítica prueba tras los triunfos de 2010 y 2018.