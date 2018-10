La luz ha subido siete veces más que los salarios desde que comenzó la crisis

El recibo medio de la luz subió en septiembre un 16% interanual y en la última década, desde que comenzó la crisis, ha subido siete veces más que el salario medio en nuestro país. El gas natural ha subido el doble en el mismo plazo y este mes ha alcanzado su máximo histórico.

El recibo medio de la luz, en la tarifa regulada por el gobierno, se situó en septiembre en 83,5 euros -según el modelo de FACUA, que descarta las segundas viviendas-. Ha subido un 15,9% interanual. Entre junio de 2008 -justo antes de la crisis- y junio de este año ha subido un 52%. En ese plazo -datos del INE- el salario bruto, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, ha subido de media en España un 7,3%, y los precios -el IPC general- un 11,4%.

En 15 años, desde 2003 hasta hoy, el recibo medio de la luz ha subido un 92%. La luz cuesta ahora casi el doble que entonces.

Récord del gas

El gas natural sube con fuerza también este otoño, y marca este mes de octubre su máximo histórico. El recibo medio, en la tarifa regulada por el gobierno, será este mes de 34 euros para un consumo de 400 kwh -sin calefacción- y de 62 euros para un consumo de 800 kwh. Suponen incrementos interanuales del 13% y 15% respectivamente. En los últimos diez años -entre los meses de junio de 2008 y 2018- ha subido un 14%. El doble que el salario medio.

FACUA pide que el Gobierno no se limite a elaborar las fórmulas matemáticas que se trasladan a los precios regulados de la energía: en opinión de su portavoz, Rubén Sánchez, "el Ejecutivo no se puede limitar a trasladar al BOE los incrementos o las bajadas de los costes. Hay que alterar los márgenes de beneficios del sector cuando la gente no puede pagar, o ve que el recibo es excesivamente caro. Y ésa es la coyuntura de ahora".