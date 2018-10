La zona euro teme que Italia reabra la crisis económica

La zona euro no cuenta con instrumentos para hacer frente a otra crisis. Lo ha dicho el ministro francés de Economía llegando a Luxemburgo y como prólogo al primer debate contra los planes del gobierno italiano.

Un debate marcado por las declaraciones del presidente Juncker: "Si Italia insiste en obtener aún más trato especial, esto sería el fin del Euro por lo que hay que ser muy estrictos". La declaración hecha desde Friburgo, durante un debate sobre el futuro de la UE ha llegado a Luxemburgo tras la reunión ni lateral que el ministro italiano Giovanni Tría ha mantenido con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

"Salgo de Moscovici y me preguntan por Juncker", ha dicho con cara de agotado el ministro italiano a los corresponsales concentrados en la puerta del centro de reuniones en Luxemburgo. Tría parecía no saber que decir y encogiendo los hombros ha balbuceado un "yo no soy dirigente de ninguno de los dos partidos de la coalición". Pero, ¿qué nivel de la prima de riesgo pueden ustedes soportar? Le ha preguntado un periodista y él, con cara de sorprendido ha respondido: "Cuanto más baja, mejor".

Este es el instrumento con el que parece advertir la Comisión: los mercados. Los mismos que amenazaron durante meses a Grecia o a España algo después constituyen la advertencia más seria al gobierno italiano sometido a esta nueva presión.

"La Comisión asumirá sus responsabilidades en defensa de los intereses de los ciudadanos italianos y de todos los ciudadanos europeos", ha dicho contundente Moscovici que evitando precisar si es verdad que el euro está hoy en riesgo se ha limitado a confirmar que harán "todo lo posible por evitar una nueva crisis".

Bruselas espera el borrador del presupuesto italiano para el 15 de octubre, la fecha en la que todos los gobiernos deben enviar su proyecto de cuentas para el análisis previo de la Comisión Europea. Pero intenta que el texto llegue modificado y no responda al pre anuncio italiano por el que en los próximos 3 años seguirán con un déficit del 2,4 sin reducir su deuda del 130%.

"Italia es el único presupuesto expansivo", ha dicho Moscovici, asegurando que el objetivo "no es el de impedir la inversión ni las políticas sociales", pero añadiendo que "hay que cumplir las normas".

Un pulso complicado porque en el otro lado, Matteo Salvini, tensa el discurso populista y niega estar dispuesto a modificar nada. Un pulso que recuerda los prólogos de la larga crisis griega.