Asia Argento cambia su versión y reconoce haberse acostado con Jimmy Bennett

El pasado mes de agosto, The New York Times informaba que la actriz italiana Asia Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo, llegó supuestamente a un acuerdo extrajudicial con un menor que le había acusado de haber abusado de él. Según el citado medio, Argento llegó a pagar 380.000 dólares al músico y actor Jimmy Bennet a cambio de su silencio.

Tras la publicación de esta información, Argento negó "categóricamente" las acusaciones de abuso. A través de un comunicado, la actriz italiana mostraba su rechazo total al contenido del artículo del periódico, llegando a asegurar que "nunca" tuvo relaciones sexuales con Bennett: "Este es el enésimo capítulo de una secuencia de eventos que me causa una gran tristeza y que constituye una persecución de larga duración".

Argento cambia su versión

Apenas un día más tarde, la web especializada en famosos TMZ publicaba una fotografía de Asia Argento con Jimmy Bennet. Un selfi, en la que se aprecia a la pareja aparentemente desnuda sobre una cama, que daba la vuelta al mundo en cuestión de horas. A pesar de ello, Asia Argento decidió no hacer más declaraciones acerca de este episodio, hasta ahora.

Durante el último programa 'Non e l'Arena', publicado el pasado domingo en el canal de televisión italiano La7, Argento ha cambiado su versión y confirma que mantuvo relaciones sexuales con Bennet. Sin embargo, contradice la planteada por el joven de 22 años, quien aseguraba hace varias semanas que la actriz italiana lo besó prolongadamente, empujándole a la cama y quitándole el pantalón para mantener relaciones sexuales.

La nueva versión de Argento

En declaraciones al presentador Massino Giletti, Argento ha explicado que Bennet le había pedido que le ayudara a preparar una audición. Sin embargo, cuando comenzaron a preparar el papel, el joven comenzó a besarla y tocarla: "Empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas, lo que me dejó paralizada".

"Literalmente, saltó sobre mí. Me puso de lado sobre la cama e hizo lo que tenía que hacer. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo eso era impensable", relata Argento. A continuación, la actriz italiana sorprendida por lo que había sucedido, le preguntó al joven por qué había hecho eso. Fue entonces cuando Bennet le contó que era su fantasía sexual desde que tenía 12 años y que era una especie de "trofeo de caza".

Durante el programa, Asia Argento también aprovechó para compartir varios mensajes que se había intercambiado con Anthony Bourdain, el que era su novio por aquel entonces. Unos mensajes en los que quedaba de manifiesto que el prestigioso chef habría pagado 250.000 dólares para acallar el asunto y evitar así que se manchara su imagen. Tras su muerte (se suicidó el pasado mes de junio) Argento dejó de pagar al joven, por lo que la historia salió a la luz.