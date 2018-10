Carolina Bescansa se presentará a las primarias de Podemos en Galicia

La cofundadora de Podemos, la socióloga Carolina Bescansa, ha anunciado este martes que concurrirá a liderar la formación en Galicia, una decisión que ha calificado de "extremadamente responsable" y con la que desoye las críticas de la dirección nacional.

"Estoy en Podemos porque quiero cambiar este país", ha proclamado en una rueda de prensa en la capital gallega, en el transcurso de la cual ha pedido "neutralidad", después de los comentarios en contra que escuchó incluso por boca de su líder Pablo Iglesias. "La unidad se hace todos los días", ha incidido, y ha agradecido que la dirección saliente de Carmen Santos le haya propuesto competir en las primarias para liderar Podemos en Galicia, lo que la devolvería a la primera línea política después de haber sido relegada a ser diputada rasa en el Congreso.

Bescansa ha evitado así criticar las candidaturas con las que competirá en este proceso interno en Galicia, al entender que "cuantas más candidaturas mejor," evidenciando la "pluralidad" que se demuestra "confrontando ideas" porque cualquier debate cuando es "democrático, es enriquecedor". No obstante, sí ha demandado "neutralidad" al entender que esa es la obligación de toda dirección política, por lo que no ha hablado personalmente con Iglesias para exigirle esta premisa; "eso no se tiene que pedir".

Precisamente su compañero en esa Cámara Antón Gómez-Reino, que en principio parte como favorito al contar con el respaldo del propio Pablo Iglesias y tras haber iniciado las negociaciones con "errejonistas", será su gran oponente en esta carrera. Por el momento, Bescansa no ha tenido "oportunidad" de comunicarse con él aunque prevé hacerlo durante el proceso.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, llegó a asegurar el pasado domingo que serían las bases las que tendrían que elegir nuevo líder autonómico de la formación, ante la posibilidad de que la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa se presentase a las primarias, algo que le causó extrañeza a Iglesias, según indicó, después de un largo periodo radicada en Madrid.

A este respecto, en su entrevista en La Sexta, comentó Iglesias que no habla con Bescansa desde que se publicó un documento del equipo de esta en el que se planificaba desbancarlo del liderazgo del partido. Ella, sin embargo, ha insistido en que su objetivo es "ayudar a Galicia" y "ayudar a echar a Feijóo" para lo que conformará una "candidatura abierta, siempre plural y contando con los mejores" para lo que trabajará en la "elaboración de un documento político, organizativo, por supuesto feminista y ético".

Ese es su principal fin, por lo que ha asegurado que no ve que hacerse con la dirección gallega sea una forma de echar un pulso a Pablo Iglesias, "Galicia no es una ficha de un escenario, cualquiera que diga eso no conoce bien Galicia". Para la diputada, el día de hoy es una jornada de "mucha alegría" porque se abre un "espacio de participación" de toda la militancia gallega, en la que ha apelado al compañerismo, rechazando entrar "en este juego de provocaciones".

Con todo, Bescansa no ha avanzado si dejaría su puesto como diputada en el Congreso, pero ha remarcado que hay compañeros que compatibilizan su puesto en una secretaria general con su representación institucional, y de hecho, ha puesto en valor las "conexiones" que son necesarias para Galicia tanto en la Cámara Baja como en el Parlamento europeo.