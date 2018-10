JuntsxCat abre un nuevo frente con ERC por los diputados suspendidos

Junts per Catalunya (JuntsxCat) se ha desmarcado de ERC en lo referente a la sustitución de los diputados suspendidos por el Supremo. La formación del expresident Carles Puigdemont, a diferencia de los republicanos, no registrará ningún escrito para que sus cuatro diputados suspendidos, Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, designen a sus sustitutos, tal y como se ha votado en la manaña de este martes.

Desde JuntsxCat apuntan que en este pleno se ha votado que los diputados no están suspendidos y lo que hasta hoy se entendía como una mera declaración política puede ahora tomar un recorrido real, porque este grupo pretende que los cuatro diputados simplemente deleguen su voto como hacían hasta ahora. El portavoz Eduard Pujol ha incidido en la "no suspensión de los diputados" para argumentar que su formación entiende que no hay que hacer nada dado que los mismos ya habían delegado su voto en plenos anteriores.

Junts per Catalunya también avalaría, como grupo, que alguno de estos diputados pidiera, a nivel individual, volver a cobrar, aunque eso pudiera suponer que la auditoría de cuentas del Parlament, por tanto un funcionario, incurriese en un delito de desobediencia.

Respecto al discurso de Quim Torra, el portavoz de JuntsxCat, ha dicho que una reacción tan rápida de Moncloa significa que el discurso de Torra ha sido importante, y ha insistido en que el diálogo con el Estado acabe llevando a un referéndum de autodeterminación. "La Cataluña que exige una propuesta política para votar es clave para la estabilidad del Ejecutivo", ha apuntado.