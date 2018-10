La imitación de Joaquín Reyes a Pablo Casado, la "baba de caracol del PP"

El humorista Joaquín Reyes ha vuelto este lunes a 'El Intermedio' para presentar un nuevo capítulo de 'Zanguangos', la sección en la que imita a las principales figuras políticas del país. En esta ocasión, y después de meterse en la piel de personajes como Mariano Rajoy, Manuela Carmena o Soraya Sáenz de Santamaría, el humorista se ha decantado por Pablo Casado, el actual líder del Partido Popular.

El sketch, de cuatro minutos de duración, comienza con Pablo Casado presentándose frente a la audiencia de 'El Intermedio': "Hola, soy Pablo Casado Blanco. Presidente del PP, exlíder de las Nuevas Generaciones y diputado por Ávila... o espérate... ¿era Zamora? No, Palencia. Bueno, no sé, de una de esas provincias en las que paras a mear y comer churrasco".

Bienvenidos a Harvard

Tras las pertinentes presentaciones, el líder del Partido Popular nos invita a conocer más acerca de su facultad de Harvard, localizada en el barrio de Aravaca de Madrid. Una broma desarrollada en referencia al "posgrado en Harvard" que Casado incluyó en su currículum vitae, que en realidad fue un curso de cuatro días cursado en Aravaca, tal y como adelantaba ElDiario.es.

Pablo Casado con su TFM. / La sexta

Con su carpeta forrada con fotos de Esperanza Aguirre y banderas de España, Casado nos muestra el college donde cursa sus estudios (un bloque de edificios corriente) y el estadio de fútbol americano donde juega como quarterback (que en realidad es un parque infantil): "Pues no lo peto yo ni ná".

"La baba de caracol del PP"

A continuación, Pablo Casado comienza a bailar el swish swish, uno de los bailes más populares del momento, para demostrar que el PP también puede ser un partido moderno. Todo ello mientras explica que es el "rejuvenecedor de la derecha española: "Soy la baba de caracol del PP".

Tras demostrar su habilidad, llega el turno de hablar sobre su trabajo de fin de máster: "Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia". Después de mostrar la portada del mismo, Casado asegura no tener ningún problema en enseñar su interior. De hecho, llega a hacerlo durante varios segundos, aunque no da tiempo a leer nada sobre el mismo: "Ya está. ¿Lo veis? No tengo ningún problema".

Por último, Casado muestra las "proezas" que le convierten en el político mejor preparado frente a un proyector. Desde el día que derrumbó el muro de Berlín hasta el momento en el que se enfrentó al comunismo en la Plaza de Tiananmen o cuando defendió la villa de Madrid de la invasión de los franceses: "De nada, España". Para terminar el vídeo, Casado aprovecha para dedicar una peineta a todas aquellas personas que quieren ver su máster: "Soy de traca".