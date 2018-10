Modric: "El ambiente en el vestuario no ha sido bueno"

El Real Madrid encadenó su tercer partido sin marcar ni un gol ante el CSKA de Moscú. Tras la derrota en la segunda jornada de Champions, Luka Modric fue muy contundente: "No esperábamos perder puntos aquí. El ambiente el en vestuario no ha sido bueno".

Los moscovitas mantuvieron su portería intacta -al igual que el Atlético de Madrid y el Sevilla en liga- y la derrota en la segunda jornada de Champions ha caído como un jarro de agua fría en el vestuario blanco.

"No esperábamos perder puntos aquí. Claro que el ambiente en el vestuario no ha sido bueno. Tenemos que levantar la cabeza y resolver esto cuanto antes. Ante el Sevilla y esta noche no hemos estado a nuestro mejor nivel. Contra el Atlético, mejor", explicó el croata tras el partido.

Modric también se mostró preocupado por la falta de gol. "Claro que es preocupante no marcar en tres partidos seguidos. Ahora toca levantarse y estar positivos. Seguir mejorando. Encontraremos solución".

Lopetegui sacó a Modric de urgencia

El técnico del Real Madrid quería darle descanso, sin embargo, tuvo que sacarle en la segunda parte ante la situación del partido. "En un partido las cosas cambian y no puedes decir que las cosas van a ser exactamente como piensas antes, se cambian muchas cosas. El míster ha querido que entrase y perfecto", explicó.

"No se puede tapar el sol con un dedo"

Keylor Navas también fue crítico con la falta de gol tras el partido. "Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. No se puede tapar el sol con un dedo. Hizo muchos goles mientras estuvo aquí, pero ya es el pasado y no podemos vivir del pasado", dijo Navas al salir del vestuario.