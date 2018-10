Palos para la defensa y para la delantera. Además, conformismo con un empate a cero que no le pone fáciles las cosas en la Champions League. Fue la reacción del técnico portugués del Manchester United José Mourinho tras el partido ante el Valencia en Old Trafford (0-0).

El entrenador aseguró que el empate no es ni "mal" ni "buen" resultado, y lamentó que su equipo "no" tenga "calidad técnica para construir desde atrás" y que sus delanteros "no" estén "en su mejor momento de confianza y a nivel individual". "Probablemente tuvimos un par más de ocasiones para ganar, pero he aceptado el resultado como justo", criticó en rueda de prensa.

Además, el preparador portugués resaltó que sus futbolistas "lo intentaron" y que elevaron al máximo "sus esfuerzos". "Subieron el nivel de intensidad a pesar de que no tenemos mucho para hacerlo. No tenemos la calidad técnica para construir desde la parte de atrás", indicó.

En este sentido, el de Setúbal explicó que intentaron frenar "a un equipo rápido en el contraataque". "Sabíamos que no crearíamos 20 oportunidades. Nuestros delanteros no están en su mejor momento de confianza y a nivel individual. Pensamos que con tres o cuatro oportunidades marcaríamos y ganaríamos el partido", señaló.

A pesar de todo, considera que el empate no es un mal resultado. "No es un mal resultado. No es un buen resultado, pero no está mal. Tenemos dos partidos contra la Juventus para hacer puntos. Es un grupo muy difícil", expresó.

Por último, Mourinho prefirió no contestar a las palabras de la leyenda del United Paul Scholes, que afirmó que el técnico luso estaba "avergonzando al club". "No necesito saber lo que dijo. Dijo lo que quiso decir, no me interesa. Hay libertad de expresión, es un país libre, puedes decir lo que quieras", concluyó, antes de asegurar que está "al 200%" con la afición a pesar de los pitos oídos este martes.