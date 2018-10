Lemar: "Correr más no me molesta"

Thomas Lemar es una de las caras nuevas del fútbol español. Costó 70 millones de euros al Atlético de Madrid y se ha convertido ya en uno de los nombres propios de LaLiga.

El francés ha explicado en una entrevista con El País cómo se ha adaptado al estilo de su nuevo equipo: "En Mónaco, con Jardim, también era sí. Primero había que defender bien y luego atacar bien. Los métodos son bastante similares [...] pero creo que en el Atlético los esfuerzos son todavía más grandes".

"Sabía a lo que venía, las exigencias de aquí. No me quejo porque me gusta estar al servicio del equipo y correr más no me molesta, al contrario es un placer hacer esfuerzos para los compañeros", añade.

En la entrevista, el francés también habla de sus orígenes en Guadalupe, del Mundial que acaba de ganar con Francia y de compañeros como Griezmann y Mbappé.