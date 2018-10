LaLiga, a la Federación: "No se puede negociar sobre lo que no es suyo"

LaLiga no ha tardado en reaccionar al comunicado de la Federación Española en el que instaba al organismo que presidente Javier Tebas a negociar un nuevo Convenio con el fin de cambiar los horarios. Según ha podido saber la Cadena SER, LaLiga considera que "no hay nada que negociar sobre lo que no es suyo" y matizan que la RFEF ya les convocará, pero que legalmente no pueden instar.

LaLiga basa su argumento en la interpretación que hacen de la Ley del Deporte del año 1990. En ella queda reflejado que las ligas se crean para explotar comercialmente las competiciones profesionales. Es decir, que las competencias deportivas corresponden a las federaciones y la explotación comercial, a las ligas. Estas, por otro lado, harán su contribución a la solidaridad, pero sin que esto signifique que las federaciones tengan sus competencias para venderlas.

Estamos ante un nuevo capítulo de la guerra que mantienen Luis Rubiales y Javier Tebas desde la llegada del primero a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.