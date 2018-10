Theresa May defiende su plan de 'Brexit' al ritmo del 'Dancing Queen' de ABBA

La primera ministra Británica, Theresa May, ha defendido este miércoles su plan de 'Brexit' en una conferencia del partido que ella preside. Ahí ha advertido que preferiría irse sin un acuerdo con la Unión Europea antes que aceptar la división del Reino Unido.

May, que ha recibido una ovación por bailar el 'Dancing Queen' de ABBA en su entrada, ha dicho que confiaba en poder llegar a un acuerdo on la UE, aunque ha asegurado que no habría un segundo referéndum.

"Gran Bretaña no teme irse sin un acuerdo si tenemos que hacerlo", ha dicho. "Debemos ser honestos al respecto. Salir sin un acuerdo, introduciendo tarifas y controles costosos en la frontera, sería un mal resultado para el Reino Unido y la UE".