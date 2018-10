Arrimadas, a Torra: "Si se lía en Cataluña usted será el responsable"

En un duro discurso, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra la retórica empleada por el president Torra en los últimos días y la ha acusado de ser el responsable de lo que sucede en Cataluña y de lo que puede llegar a suceder si se mantiene esta línea marcada por Quim Torra. "Lo único que ha conseguido ha sido dividir y romper Cataluña", ha apuntado Arrimadas.

En su intervención en el Debate de Política General, Arrimadas ha señalado que las protestas del lunes ante el Parlament son fruto de promesas incumplidas que han hecho que los independentistas lleven "muchos años escuchando esto de una Arcadia feliz".

La candidata más votada en las últimas elecciones catalanas ha advertido a Torra que no sería el primero que jalea a las masas y acaba atropellados por el ellas, en alusión a los gritos de "Torra dimisión" que se escucharon el pasado domingo en las manifestaciones que acabaron a las puertas del Parlament.

Arrimadas también ha lamentado los ultimátums lanzados por Torra a Pedro Sánchez este mismo lunes, lo que ha calificado de "neveréndum". Arrimadas ha reclamado a Torra que escuche a los votantes independentistas que protestan porque no perciben avances en el proceso independentista y les diga públicamente que no es posible, y le ha advertido que no debe menospreciar la fortaleza del Estado de Derecho por la minoría del PSOE en el Congreso: "No confunda la debilidad de Sánchez con la debilidad de España".

"Al todo o nada pierde Cataluña"

El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha advertido también al presidente catalán que "cuando Cataluña ha jugado al todo o nada, ha perdido siempre", por lo que le ha instado a "no cometer ese error" y a apostar por el camino del "diálogo, la cooperación y la lealtad institucionales".

En su intervención durante el debate, Iceta ha reprochado a Torra que ayer lanzara un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al amenazarle con dejar caer el Ejecutivo si antes de noviembre no ofrece una "propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente", algo que La Moncloa rechazó después.

"Ayer volvió a cometer el error de decir autodeterminación o nada. Acabar con la separación de poderes en el Estado español o nada. Y dice que dejará caer al presidente Sánchez a ver si Albert Rivera (Cs) o Pablo Casado nos lo arreglan... Bueno, es una posibilidad", ha ironizado Iceta.

Para el presidente del grupo socialista, "cuando Cataluña ha jugado al todo o nada, ha perdido siempre. Si hemos de atender a la historia, y usted es un amante de la historia, cuando hemos jugado así hemos perdido. Le pido que no cometamos de nuevo este error". Ha insistido, en contraposición, en que "el camino es reunirse, dialogar y acordar". "Todos querríamos mucho más y mucho más deprisa, pero nuestra demanda hoy es certificar que este camino da resultados y vale la pena no abandonarlo. No puede haber ningún tipo de duda sobre el camino correcto, que es la cooperación y la lealtad institucional", ha aseverado.

Iceta ha lamentado que, en su intervención ayer, Torra "perdió la oportunidad de trazar un nuevo rumbo" y le ha recordado que "mantener el rumbo de la anterior legislatura sería un grave error".