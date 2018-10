Los 15 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que cumplirán condena entre rejas

La sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy supone la resolución firme que pone punto y final al caso de las conocidas como 'tarjetas Black' que nacieron en Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa y tuvieron su continuidad en Bankia con Rodrigo Rato al frente. 15 de estos altos cargos de ambas entidades tendrán que entrar en prisión al ser sus condenas superiores a los dos años de cárcel, aunque todos carecen de antecedentes penales. Sólo una decisión del Tribunal Constitucional podría retrasar su ingreso mientras estudia sus posibles recursos de amparo, que ahora está en manos de la Audiencia Nacional.

De los casi veinte condenados inicialmente a más de dos años de prisión, ven sus condenas bajar por debajo de esa línea roja Ildefonso Sánchez-Barcoj, Antonio Cámara y Francisco José Moure.

CONDENADOS QUE IRÁN A LA CÁRCEL

Rodrigo Rato: presidente de Bankia (2010-2012). Director FMI (2004-2007). Vicepresidente del Gobierno (2003-2004, José María Aznar). Ministro de Economía (1996-2004), José María Aznar. Todavía tiene pendiente el juicio por la salida a bolsa de Bankia y una investigación abierta por su patrimonio.

Rodrigo Rato durante el juicio / Alberto Pozas

José Antonio Moral Santín: Diputado Asamblea de Madrid (1987-1995, IU). Presidente de Telemadrid (1991-1995, Joaquín Leguina). Exvicepresidente de Caja Madrid. Gasto 456.000 euros que en el juicio justificó en el "esfuerzo y dedicación" a su trabajo.

Moral Santín saliendo de la Audiencia Nacional / EFE

Francisco Baquero: Consejero a propuesta de Comisiones Obreras, exmiembro de la ejecutiva de Comfia, la sección de banca del sindicato. "Nunca albergué ninguna duda acerca de que era un uso legal y legítimo", dijo en el juicio.



Estanislao Rodríguez-Ponga: secretario de Estado de Hacienda (2001-2004, José María Aznar, Cristóbal Montoro). En el juicio aseguró que "la remuneración uno la gasta en lo que crea conveniente".

Antonio Romero: exvicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid. Justificó los gastos en festivos y fines de semana asegurando que tenía "actividad" también esos días.

Jorge Gómez. Consejero a propuesta del PSOE. "Puedo reconocer gastos en fines de semana, pero Hipercor o El Corte Inglés no", afirmó durante el juicio. "Yo tengo actividades como consejero los fines de semana, represento corporaciones locales", explicó.

Rodolfo Benito: histórico miembro de CCOO. Durante el juicio defendió su inocencia y afirmó que "si alguien me dice que es una tarjeta black, le habría llevado ante el Consejo".

José María de la Riva. Consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE, exconcejal del Ayuntamiento de la capital en los años ochenta y noventa.

Gonzalo Martín Pascual: exsecretario de política regional del sindicato UGT en Madrid. Durante el juicio criticó el" afán de calificar como restaurante de cuatro o cino estrellas restaurantes modestos, los que estuvieron analizando el gasto de la tarjeta no se muevan en el circuito de restaurantes en los que me suelo mover yo".

Rubén Cruz. Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta de Izquierda Unida. "No es por eludir mi gasto, pero no lo he podido cotejar", dijo Cruz sobre la hoja de Excel que reflejaba sus gastos: "Hay bastantes irregularidades, gastos duplicados", dijo.

Antonio del Rey de Viñas: exdirigente de CCOO Madrid y expresidente de Vitra, cooperativa de viviendas del sindicato. "A mí me dijeron que era para gastos de libre disposición y que no tenía que dar ningún justificante", explicó en el juicio.

Javier de Miguel: exalcalde de El Escorial (1995-2003) por el Partido Popular. Exgerente de la empresa pública Tragsa en Madrid. Durante el juicio denunció ser víctima de "una campaña muy bien diseñada" y asegurando que "me echan, lógicamente, soy uno de las black, un apestado".

Ángel Gómez del Pulgar: exmiembro de la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM). Fue apartado del cargo en octubre de 2014 tras estallar el escándalo: durante el juicio afirmó que "yo no tenía por qué dudar en ningún caso de que se estaba actuando correctamente por parte de la caja".

Francisco José Pérez. Exmiembro de la Comisión de Control de la caja, nombrado a propuesta del PSOE. Exjefe de gabinete del ahora diputado Rafael Simancas y exsecretario de organización del PSM con Tomás Gómez.

Miguel Ángel Abejón. Exmiembro de la Comisión de Control de la caja y exsecretario de organización de UGT en Madrid.