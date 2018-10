Joaquín no está en la lista de Luis Enrique para los partidos ante Gales e Inglaterra. El jugador del Betis se lo ha recordado al seleccionador con un vídeo en el que le ha mostrado su preocupación por el hecho de no haber sido convocado.

"No me he visto en la lista y estoy preocupado. Tengo dos llamadas perdidas y no sé si eres tú o no. Llámame, por favor", ha dicho en tono humorístico. En el vídeo, el andaluz parodia también la presentación que ha hecho el seleccionador sacando a relucir una percha: "La percha está aquí... ¿La camiseta dónde está?", ha señalado entre risas.

La lista de Luis Enrique

Porteros: David de Gea (Manchester United/ING), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ING), Pau López (Betis).

Defensas: Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), Marc Bartra (Betis), Jonny Otto (Wolverhampton/ING), César Azpilicueta, Marcos Alonso (Chelsea/ING), Raúl Albiol (Nápoles/ITA), Diego Llorente (Real Sociedad), José Luis Gayá (Valencia).

Medios: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Múnich/GER) y Dani Ceballos (Real Madrid).

Delanteros: Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Chelsea/ING), Suso Fernández (Milan), Iago Aspas (Celta), Paco Alcácer (Borussia Dortmund/ALE) y Rodrigo Moreno (Valencia).

Noticias relacionadas Luis Enrique recupera a Koke pero no a Jordi Alba