La juez del caso del hígado de Abidal archiva la investigación

La Fiscalía ya ha interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. El caso es que la juez que retomó el caso Abidal a partir de nuevos indicios que apuntaban a falsedad documental y a tráfico de órganos ha decidido darle carpetazo, según avanzó la defensa de Sandro Rosell y pudo constatar en exclusiva la Cadena SER en el auto.

“Ante la falta de indicios bastantes, tratándose de meras conjeturas y sospechas”, y vista la imposibilidad de practicar la comisión rogatoria a Francia que solicita la Fiscalía, se dicta sobreseimiento provisional de la causa.

El cierre de la investigación obedece a dos elementos fundamentales. Por un lado “la inexistencia de contradicciones” en las firmas y documentos que se hallan en el Registro Civil y en el Hospital Clínico.

En efecto, la magistrada encargada del registro Civil advirtió inicialmente que el contenido de las actas de consentimiento no se correspondían con las que obraban en el Hospital Clínico al no estar ubicada en el mismo lugar la firma del donante.

La magistrada compareció en un primer momento para señalar una supuesta falta de concordancia en las actas de consentimiento, ya que en un documento había cinco firmas y cuatro en el otro.

Más adelante, la misma magistrada pudo comprobar que tal detalle se debía a una defectuosa fotocopia en la que justamente falta la parte inferior del documento “precisamente en el lugar en el que consta el donante”. Así lo puntualizó la juez del Registro Civil el pasadso 9 de julio con lo que “ no hay elemento para reanudar la instrucción de la causa”.

No tiene sentido la comisión rogatoria internacional

Por otro lado la juez instructora no ve viable ni eficaz la comisión rogatoria a Francia que de nuevo proponía la Fiscalía para que fuera interrogado el primo de Eric Abidal, el donante, esta vez como testigo.

En esta ocasión, la Fiscalía solicitaba que el primo de Abidal fuera interrogado, en efecto, en calidad de testigo y en esa condición tampoco hubiera sido posible verificar la herida de la operación.

La primera comisión rogatoria, que pedía su interrogatorio en calidad de investigado, ya fue rechazada en Francia porque el relato de los hechos formulado por la justicia española no encaja en la legislación penal de Francia.

El departamento de Lyon dijo en aquel momento que “la legislación francesa no reprime al vendedor de órganos al igual que la legislación española, con lo cual, Gerard Armand (el primo donante) no puede declarar como imputado y, en todo caso, si es interrogado como testigo no se le puede obligar a someterse a examen médico”.

La juez instructora desestima por tanto el recurso de reforma de la Fiscalía para que reabriera el caso, con personación de la Abogacía del Estado en representación de la ONT, de Abidal y de Rosell.

La juez viene a decir que, ya en el primer archivo provisional en el pasado mes de Abril, tuvo la oportunidad la Fiscalía de solicitar más diligencias o de recurrir el sobreseimiento y que en esta ocasión tampoco verifica nuevos indicios para seguir.