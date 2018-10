El ministro de Agricultura confirma que el 50% de las ayudas de la PAC se pagará este mes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que a partir del día 15 de octubre se comenzará a pagar el adelanto correspondiente al 50% de las ayudas a la Política Agraria Común (PAC).

Así lo ha señalado Planas a los periodistas tras finalizar su intervención en la inauguración del foro organizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) para defender la agricultura familiar y abrir un marco de debate sobre el presente y el futuro de la PAC entre agricultores, ganaderos, representantes de las instituciones europeas y el Ministerio de Agricultura.

En el acto han participado como ponentes Esther Herranz, eurodiputada por el Partido Popular y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea y Fernando Miranda, secretario general de Agricultura del ministerio. Ellos han analizado la situación actual de la Política Agraria Común y la visión de futuro de las políticas a desarrollar para el período 2021-2027.

Agricultura familiar "garantía de sostenibilidad"

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado durante la apertura del acto que “la agricultura familiar es garantía de sostenibilidad y progreso”. Por tanto, indicaba, es necesario acabar con los marcos regulatorios que generan “incertidumbre”. Ramos ha planteado la necesidad de poner en marcha un Plan Estratégico Nacional y apostar por “medidas de gestión de mercado que sean una red de seguridad en momentos de crisis”.

Lorenzo Ramos ha solicitado que se realicen reformas que “no compliquen la vida a los agricultores” con burocracia; que se repartan las ayudas de la PAC de forma justa, retirando los apoyos a “los cazadores de subvenciones” que no producen y no necesitan de esas ayudas y que Europa tenga en cuenta que si necesita financiación para llevar a cabo otras políticas, como defensa o inmigración, la solución no pasa por hacerlo a costa de la PAC. “Que cada país aporte un poco más de su PIB a las arcas de la Unión Europea. Ahora estamos aportando el 1,1, pues aportemos el 1,3”, ha expuesto.

"Con nuevos reto hay que aumentar el presupuesto"

Por su parte, el ministro de Agricultura ha explicado que el aumento de la financiación de la Unión Europea es un tema que todavía “no está cerrado”. Ha dicho que “en el mes de mayo, antes de las elecciones europeas se debería cerrar un acuerdo político sobre el conjunto del presupuesto comunitario”. Además, Planas ha indicado que “con nuevos retos hay que aumentar el presupuesto” y que “en ningún caso la PAC debe resultar el pagador del agujero causado desde el punto de vista de los ingresos”, refiriéndose en este caso a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.