Montero asegura que el Gobierno seguirá trabajando "con o sin Presupuestos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no va a haber adelanto electoral y que el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir trabajando "con o sin presupuestos".

"Tenemos mucho proyecto por delante (...) Con o sin presupuestos vamos a intentar promover iniciativas políticas que cuenten con la mayoría de la Cámara y que permitan la sanidad universal, volver a un sistema de becas que permita premiar el talento, ser capaces de impulsar una nueva capacidad para la dependencia o la reforma de la Seguridad Social", ha afirmado Montero en declaraciones a Antena 3.

No obstante, la ministra ha insistido en que confía en sacar adelante los Presupuestos de 2019 con el mayor acuerdo político, ya que cree que para los grupos será difícil "resistirse" a su aprobación.

"Yo veo al presidente trabajando en el medio plazo, a él es al único que corresponde elegir la fecha de las elecciones, pero no veo en el Gobierno ni en la actitud del presidente absolutamente ningún planteamiento de provocar un adelanto electoral", ha dicho. "Estoy prácticamente segura de que no va a haber ningún adelanto electoral y, salvo que el Congreso no avance en las tramitaciones legislativas, (al Gobierno) le queda mucha tarea por delante", ha añadido.