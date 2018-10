El juez que se burló de una víctima de violencia machista acepta apartarse del caso

El juez Francisco Javier Martínez Derqui ha aceptado la recusación de María Sanjuan y asume abstenerse de los procedimientos civiles y penales, del divorcio y de la causa de malos tratos tras desvelar la Cadena SER una conversación en la que se mofa y llama "bicho" e "hija puta" a una víctima de violencia machista.

En el informativo ‘Hora 14’, el portavoz de Jueces para la Democracia, la asociación a la que pertenece Derqui, ya lo aventuraba. "Creo que él mismo, en la recusación planteada, ha invitado a que se le aparte del asunto", señalaba. Ignacio González considera que "son declaraciones desafortunadas" en el ámbito privado pero que en este caso en concreto probablemente "lo procedente es apartar a este juez y que no quede la menor duda de imparcialidad".

Cuando ayer la Cadena SER se puso en contacto con Derqui no confirmó este dato, aseguró que la recusación estaba en trámite y pendiente de un pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, de si decidía o no apartarlo. El juez argumentaba que la víctima estaba en su derecho a presentarla si consideraba que no estaba siendo imparcial.

María Sanjuan, la víctima, pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial, donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación. / GETTY IMAGES

Martínez Derqui defiende que se trataba de una conversación privada que se había grabado indebidamente y que se estaba haciendo un uso indebido de esa charla privada que se había producido en un espacio cerrado y fuera de su actuación jurisdiccional como juez. También han aceptado dejar el caso la fiscala y la letrada judicial que participan entre risas y burlas en la conversación.