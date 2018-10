Un acusado de violación culpa al corrector de Whatsapp: "Mandaba palabras que no quería escribir"

"El corrector mandaba palabras que no quería escribir", ha asegurado en su defensa el hombre durante la vista oral en la que reconoció que "a veces por ataques de celos ponía cosas que no debía" y agregó que "siempre le pedía perdón después".

La Fiscalía mostró a los jueces los mensajes que el acusado enviaba al teléfono de su pareja y en los que no aparecen errores en el corrector sino que reflejan el miedo que tenía a ser denunciado después de haber forzado presuntamente a su pareja en varias ocasiones.

"¿Qué tienes pensado hacer, me vas a denunciar o no?", "¿quieres contestar?", "tranquila que no te tomo más, no te preocupes", decía en algunos de los mensajes, aunque no fueron los únicos que escuchó el tribunal que describen el tono amenazante utilizado: "si te veo con alguien, le voy a pegar o a matar", decía, "vas a saber quien soy, vas a conocer a un hijo puta de verdad", ponía otro de los textos enviados. El fiscal describió como el acusado "controló y dominó de manera constante" a la mujer "preguntándole dónde estaba, con quién, qué iba a hacer e intimidándola para que contestase"

La Sección cuarta de la Audiencia provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un vecino de Ribadumia acusado de violar y maltratar de forma habitual a la que había sido su pareja sentimental con quien tiene un hijo en común. El procesado ha rechazado estos cargos asegurando que las relaciones siempre fueron consentidas y culpando al corrector del Whatsapp de las amenazas proferidas a su mujer.

El acusado explicó que mantuvo una relación sentimental durante más de cuatro años hasta que se produjo "una ruptura normal" en agosto de 2015 aunque "seguíamos viéndonos", tenía las llaves del domicilio de su expareja en Cambados y "dormía en su casa casi todos los días". Añadiendo que mantenían relaciones sexuales de manera habitual y "consentidas". La supuesta víctima compareció a puerta cerrada.

Según el fiscal, a partir de la ruptura el hombre abusó sexualmente "aproximadamente en ocho ocasiones" de la mujer en contra de su voluntad. En la última ocasión lo habría hecho en una pista apartada de Barrantes, en el interior de una furgoneta.