Un derbi para tomar impulso

San Mamés decide hoy quién se lleva los tres puntos en un derbi vasco que ambos equipos necesitan ganar. Tanto a la Real, decimotercera, como al Athletic, decimoquinto -con todavía el encuentro contra el Rayo pendiente- les vendría muy escalar en la tabla con tres puntos en una de la ligas más apretadas.

El Athletic recibe a la Real en casa después de plantarle cara al Barcelona en el Camp Nou en el que el conjunto rojiblanco se adelantó con un tanto de De Marcos pero que, en la recta final, Munir empató (1-1).

La Real, por su parte, viene de una racha en la que todavía no se encuentra cómoda en el nuevo Anoeta. La última jornada contra el Valencia lo confirmó: desde la remodelación del estadio, los de Garitano sólo han ganado fuera de casa. Por ello, el equipo txuriurdin tendrá que ir a por los tres puntos fuera de casa.

En una temporada en la que un nuevo técnico para ambos equipos parecía prometer un mejor arranque, al Athletic se le están escapando los puntos en los empates.

Con sólo una victoria, una derrota y cuatro empates, los de Berizzo se están estancando en el único punto por partido. En todos los encuentros se han adelantado primero, pero el empate ha continuado llegando -excepto el partido contra el Villarreal-. En el caso de la Real, el esquema de Garitano no parece encajar del todo bien: las dos victorias, dos empates y dos derrotas son muestra de ello.

Mal momento para la Real

Los de Garitano no van a estar al completo para una de las grandes citas de la temporada. Tendrán que plantar cara en ‘La Catedral’ todavía con las sanciones sobre Juanmi y Theo Hernández a cuestas -sancionados con tres y cuatro partidos respectivamente tras el encuentro contra el Huesca-. Tampoco estarán Joseba Zaldua en la defensa ni Mikel Merino en el centro del campo por lesiones.

Otro de los frentes abiertos para Garitano es la portería. Tendrá que decidir entre Rulli o Moyá. El ex técnico del Leganés dio la titularidad al portero argentino, sin embargo, algunos fallos le han relevado a un segundo plano y todo apunta a que Moyá será el elegido para jugar contra el Athletic.

El Athletic, casi al completo

En las filas rojiblancas, la única baja con la que cuenta Berizzo es Iñigo Lekue. El técnico rojiblanco podrá contar con un recuperado -casi in extremis- Iñigo Martínez para que se enfrente a su ex equipo. Una lesión en la primera parte en el Camp Nou obligó al ex de la Real a retirarse.

Aritz Aduriz y Iago Herrerín también estarán disponibles para el encuentro, aunque todo parece apuntar a que la portería estará ocupada por Unai Simón, una de las grandes promesas después de la marcha de Kepa y su actuación de las últimas jornadas.

Más victorias txuri urdin en los últimos encuentros

Los resultados de los derbis de las últimas cinco temporadas mueven la balanza muy ligeramente a favor de los donostiarras. Desde la temporada 13/14, tres encuentros han sido victoria para la Real, dos para el Athletic y cuatro han acabado en empate.

Sin embargo, San Mamés ha visto más victorias locales: de los 71 Athletic - Real Sociedad disputados, 38 fueron victorias locales, 13 visitantes y 20 empates. El cómputo global del tercer derbi con más historia de la liga también es positivo para el equipo de Bilbao: 58 victorias para el Athletic, 47 para la Real y 37 empates.