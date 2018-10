Los méritos y deméritos de Jordi Alba

En la entrevista con Manu Carreño, el ‘Pitu’ Abelardo, repasando la actualidad, afirmó que lo de Jordi Alba era “todo por motivos deportivos”. No se le va a quitar autoridad a un entrenador tan consagrado, y más esta temporada, como el técnico del Alavés, pero a veces, los números hablan por sí solos.

El pasado 4 de octubre, Luis Enrique dio su segunda lista de convocados como seleccionador de España. Como viene a ser habitual, ‘Lucho’ no deja indiferente a nadie, y así fue. En el vídeo publicado por las cuentas oficiales de la Real Federación, tras colgar las camisetas verdes de los guardametas, comenzó con las rojas de los laterales zurdos. Los elegidos fueron los mismos que en la primera convocatoria, Marcos Alonso y José Luis Gayá, o lo que es lo mismo en la noticia, no está Jordi Alba.

Al ser preguntado por el tema, el seleccionador mantuvo su filosofía de no dar explicaciones “sobre los jugadores que no están”, pero sí las dio de Diego Costa o Joaquín.

Se esperaba que, en esta ocasión, y seis partidos después, Luis Enrique ‘recogiera cable’ y la bandera blanca de la concordia ondeara por La Ciudad del Fútbol de Las Rozas; sin embargo, no fue así.

Todo un técnico como el seleccionador de ‘La Roja’ no va a tomar decisiones sin criterio, y hay razones técnicas y deportivas por las que Jordi Alba puede no estar; ya sea porque en el Barça su nivel real es mayor por la buena combinación que tiene con Messi o porque Luis Enrique ya sabe lo que es trabajar con él y considera que en partidos importantes es más un problema que una solución (prueba de ello su suplencia en Champions contra la Juve cuando el Barça de ‘Lucho’ tenía que remontar un 3-0 en contra).

Pero, de la misma manera, hay motivos suficientes por los que el lateral debería estar, y más, si a números nos remitimos, comparándolo con los convocados. No hay que quitar ningún mérito al dos veces mejor carrilero de la Premier ni al que ha cumplido con creces por todas las categorías inferiores de la Selección, pero los datos de Jordi Alba están ahí.

Luis Rodríguez de la Torre

El de Hospitalet lleva siendo el titular indiscutible en ‘La Roja’ desde la Eurocopa de 2012, donde España se proclamó campeón en la final frente a Italia, con gol incluido del lateral. Desde el fiasco en Rusia, Jordi Alba no se viste la elástica española.

Quizás su primera ausencia fuera más entendible, teniendo en cuenta que solo se había disputado tres partidos oficiales; sin embargo, ahora ya se está de lleno en temporada regular y desde el final de ese parón el 15 de septiembre, se han disputado seis partidos oficiales (los de la Premier, cinco), cuatro jornadas ligueras y dos de Liga de Campeones. De ellos, Jordi Alba fue titular en todos, salvo contra la de derrota frente al Leganés, que salió en el minuto 70.

El día de antes de que Luis Enrique diese los nombres, el de 29 años quiso enviarle un mensaje, siendo el mejor junto a Messi contra el Tottenham, dando hasta tres asistencias de los cuatro goles que marcó el Barça, siendo además el que mayor número de pases completó (73) y el que más oportunidades generó (8). Si los datos a nivel ofensivo no son suficientes para un lateral, a nivel defensivo ha ganado 14 duelos individuales, ha hecho un total de 8 intercepciones, ha perdido solamente dos balones y no ha visto ninguna tarjeta.

Luis Rodríguez de la Torre

Jordi Alba y Gayá son laterales de un perfil mucho más similar. Dos jugadores salidos de correr la banda de Mestalla y consagrados como titulares indiscutibles en sus equipos. El del Valencia, a pesar de los resultados del equipo, está firmando un estelar inicio de temporada, siendo el mejor del partido contra el United y contra el Celta, ganando un total de 27 duelos desde que fue convocado en la lista anterior. Por su parte, Marcos Alonso es un perfil mucho más carrilero, goleador y de vocación muy ofensiva, y aunque sigue siendo el titular indiscutible en el lateral de Stamford Bridge, no está al nivel que tiene acostumbrado en temporadas anteriores. Los datos son estos y la pregunta sigue en el aire, ¿es personal o deportivo Luis Enrique?

¿Qué otro jugador del Barça podría ir?

Otra de las polémicas de la lista es que solo aparece un único futbolista de Can Barça, Sergio Busquets. Algo que sorprende, teniendo en cuenta que los jugadores de la ciudad condal han sido eje y base de una España campeona. Esto no se debe a que Luis Enrique haya cogido manía a todos los blaugranas, sino, ¿qué más futbolistas pueden ir salvando ‘Busi’ y el ya visto Jordi Alba?

Gerard Piqué renunció a la Selección; Munir no cuenta con demasiadas oportunidades ni un nivel como para dejar fuera a Rodrigo, Morata o Alcácer, que se está saliendo en el Dortmund con cuatro goles en tres partidos; Sergi Roberto está lesionado y Semedo parece haberle ganado ese puesto de lateral diestro, no contando con demasiados minutos el ‘20’; y Denis Suárez parece una posibilidad remota que pueda volver a tal nivel de estar en ‘La Roja’ sin minutos. Como Valverde no se vuelva a vestir de corto y correr la banda, no hay más jugadores del FC Barcelona para ir a una selección cuya base ahora son los futbolistas del Real Madrid.