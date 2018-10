El divertido anuncio del España - Inglaterra protagonizado por Joaquín

Joaquín ahora también es actor. El jugador del Betis ha protagonizado junto a Gordillo, ex del Betis, el nuevo anuncio de la Selección.

En el anuncio se ve a ambos futbolistas en el Benito Villamarín, completamente vacío, esperando para el España - Inglaterra de la Liga de las Naciones, haciendo referencia al error de la selección inglesa al anunciar que iban a jugar en la ciudad de "Betis".

Todo ello, después de que otro vídeo protagonizado por Joaquín se hiciese viral. "No me he visto en la lista y estoy preocupado. Tengo dos llamadas perdidas y no sé si eres tú o no. Llámame, por favor. La percha está aquí... ¿La camiseta dónde está?", le preguntaba el jugador a Luis Enrique en su vídeo.