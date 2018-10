Los republicanos se preparan para confirmar a Kavanaugh

La mayoría republicana ha fijado para hoy la primera votación, conocida como cierre de debate. Si la ganan, la votación final de confirmación de Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo será previsiblemente el sábado.

Los republicanos cuentan justo con los 51 escaños que necesitan para sacar las votaciones adelante. Solo tres senadores republicanos no han confirmado qué votarán aunque han asegurado que la investigación del FBI no revela nada que no se supiera.

Los demócratas, sin embargo, denuncian que es una investigación incompleta. La senadora Dianne Feinstein asegura que “lo más destacable de la investigación es lo que no está”. El FBI ha entrevistado a un total de nueve personas en la semana de plazo que impuso la administración Trump para llevarla a cabo. No ha entrevistado a Kavanaugh, ni a la doctora Christine Ford, la primera de las tres mujeres que ha denunciado públicamente haber sido abusada sexualmente por el juez. Feinstein acusa además a la Casa Blanca de haber bloqueado el acceso de miles de documentos relacionados con Kavanaugh.

Los republicanos cambiaron las reglas del Senado el año pasado para poder aprobar esta votación con la mayoría mínima y no con 60 votos, como era anteriormente. Lo hicieron precisamente para poder confirmar a otro conservador para el Supremo, el primer nominado de Trump, el juez Neil Gorsich.

El jueves miles de personas se manifestaron ante el Senado y el Tribunal Supremo contra la nominación de Kavanaugh. Los manifestantes calificaban de farsa la investigación del FBI y pidieron a los senadores que se opusieran a la investigación. “In november, we’ll remember”, gritaban amenazando con no votarles en las elecciones legislativas de dentro de un mes.