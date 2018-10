El alcalde sin sueldo de Mieres, un jubilado que pasó 26 años de picador en la mina

Aníbal Vázquez es el alcalde de IU en Mieres y no cobra nada. Es uno de los 2.550 alcaldes españoles que ha renunciado a su sueldo. Lo hizo en 2011, cuando llegó a al Alcaldía de la localidad asturiana porque se encontró el consistorio con una deuda "importante". Su antecesor cobraba unos 64.000 euros anuales y él pidió sacrificios a los trabajadores: o despedir a gente o reducir los salarios : "Optamos por la segunda opción y el primero que se quitó el salario fui yo", explica a la SER.

Aníbal está a un mes de cumplir los 64 años y es jubilado de Unosa. Fue picador en la mina durante 26 años y ahora tiene una pensión de algo más de 2.000 euros: "Tengo una pensión con la que me arreglo, y carretera", explica, aunque dejando muy claro que no pretende "ser ejemplo absolutamente de nada". De hecho, defiende que la gente que se dedica a la política "tiene que cobrar" porque tiene una responsabilidad y hace un trabajo para los demás. "Si no, en política estaría la gente que tiene mucho dinero , como en otros tiempos".

El alcalde de Mieres nos atiende por teléfono desde León, donde asiste a los terceros encuentros de Patrimonio Minero Común. Compara su trabajo con "llevar la comunidad del portal" y discrepa con los que piensan que los políticos tienen que cobrar sueldos altos porque si no se corrompen: "Quien tiene mucho quiere tener más". Defiende que no caer en la corrupción política tiene más que ver con la ética de cada persona y pelea por que cale el mensaje de que "ser político es un trabajo muy digo que está ensuciado por la situación del país, que está podrido por muchas partes".

Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, es uno de los 2.550 alcaldes españoles que ha renunciado a su sueldo. / AYTO. MIERES

Cuando llegó a la Alcaldía en 2011 lo hizo con 11 concejales después de ser la segunda fuerza municipal durante muchos años. Lejos de esos 11 ediles estaban los 5 del PSOE, los 4 del PP y los 2 de Foro. Cuatro años después, en 2015, Aníbal Vázquez logró 12 concejales y, con ellos, la mayoría absoluta. "Fue una sorpresa", nos confiesa: "Algún amigo me decía que cómo me volvía a presentar si no había hecho ni una puñetera obra". Aún no sabe si volverá a presentarse en las elecciones municipales de mayo de 2019. "Me responsabilizo mucho con mi trabajo, y después de la mayoría absoluta no me tomo a broma nada". Prefiere reflexionar sobre su próxima candidatura porque "hay que hacerlo sin prisa y sin dejarse llevar por nada".

Aníbal tiene claro que un político "tiene que trabajar con honestidad" y es lo único a lo que aspira: "Quiero que los ciudadanos le recuerden como un alcalde trabajador y honrado". Antes de despedirnos, el alcalde de Mieres subraya un mensaje: "Mucha gente trabaja en los ayuntamientos de forma desinteresada y altruista, trabajado duro sin salario o con sueldos muy pequeños". Quiere trasladar a los ciudadanos que no todos los políticos cobran las cantidades desorbitadas que se oyen a veces.

salarios políticos El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado los salarios de los cargos electos de las corporaciones locales (8.124 ayuntamientos y 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares) y las de sus funcionarios. El sueldo entre el alcalde con dedicación exclusiva que más cobra en España y el que menos oscila entre los 102.009,97 euros que cobró el año pasado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y los 3.381,56 del regidor de Horcajo de Santiago, en Cuenca, pero este informe no incluye a los cargos políticos que no cobran nada porque han renunciado a su sueldo.