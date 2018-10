Llega la primera sentencia sobre el robo de bebés en España

"Los hechos nos muestran un claro caso de tráfico de niños". La fiscal cerró así el pasado mes de septiembre el primer juicio de la historia de España sobre el supuesto robo de bebés, pidiendo once años de cárcel para el doctor Eduardo Vela Vela. Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid hará pública una sentencia que, por las particularidades del caso, no tiene por qué marcar el camino a las miles de denuncias que esperan pacientes en los tribunales.

La Fiscalía dejó claro durante el juicio que en 1969, en el sanatorio San Ramón de Madrid, el doctor Vela entregó a una niña a una familia que no era la suya. "El caso de Inés Elena Madrigal Pérez nos ha permitido asomarnos a la realidad de un fenomeno que ocurrió entre los años sesenta y ochenta, lo que posteriormente hemos ido conociendo como el fenomeno de los bebés robados o niños robados", dijo en su informe final.

Hizo firme su petición de once años de prisión por delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial, entendiendo que las pruebas había conseguido combatir las balbuceantes negativas del doctor Vela durante el juicio: "Yo no he dado ninguna niña a nadie", llegó a decir el facultativo a duras penas en el mes de junio. Recuperó algo de voz para decir que no quería decir "nada más" al finalizar el juicio y que "nos vamos, gracias a usted", le dijo a la presidenta del tribunal.

A lo largo del juicio, tanto la Fiscalía como la defensa de Inés Madrigal, el letrado Guillermo Peña, hicieron valer las pruebas que habían llevado a Vela al banquillo: el reconocimiento de la madre de la denunciante de que el médico le entregó a la pequeña en 1969 como un "regalo", la certeza de que la documentación del parto había sido falsificada y cómo el propio Vela reconoció a dos periodistas francesas que nadie había pagado nada por esa niña.

Mazazo o empujón

La sentencia se conocerá el lunes a las once de la mañana en la Audiencia Provincial de Madrid: un fallo que puede suponer un mazazo para los ánimos de miles de denunciantes, en caso de ser absolutorio, o un empujón en caso de reflejar la primera condena de la historia de España por un caso de robo de bebés.

En cualquier caso, tal y como han explicado fuentes jurídicas a lo largo del proceso, la investigación en torno al nacimiento y entrega de Inés Madrigal no supone un ejemplo representativo de este tipo de causas: en pocas ocasiones la adoptante reconoce con tanto lujo de detalles como la madre de Madrigal que "le dieron" a la niña, y en pocos existe también un parte de alumbramiento manifiestamente falso al no haber correspondencia genética entre madre e hija.