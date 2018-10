El consuelo del Madrid es mirar al Barcelona

El Real Madrid ha perdido este sábado en Mendizorroza (1-0) y está inmerso en la segunda peor racha goleadora de la historia del club. En el análisis del partido, Yago de Vega ha hablado sobre la situación.

“A mí me hace gracia cuando preguntamos a los jugadores y les decimos: ‘Si ganan, el Barça se pone a tres puntos’, y nos dicen: ‘No, nosotros no miramos al rival. Nosotros solo nos miramos a nosotros y si estamos bien sabemos que la situación va a ir fantástica’, y ahora cuando al Real Madrid le va mal te dicen: ‘Ya, ya, pero tú mira al rival, que en caso de ganar estaremos a tres puntos’”.

“O miramos o no miramos a los rivales, o ahora nos conviene mirar al rival y decir: ‘lo estamos haciendo fatal con lo cual hay que mirar al rival y como el rival no está tampoco muy acertado, pues mira, no estamos tan mal, empatados a puntos (...) “Cuando conviene mirar al rival fantástico, cuando va mal en casa porque a ellos también les va mal, pero cuando nos va bien, es como, nosotros no miramos porque dependemos de nosotros mismos”, ha añadido.

Por último, Yago de Vega ha asegurado: “Lo único positivo en esta situación donde no están llegando los goles, no llega el juego, no tienen ideas en el terreno de juego y no te diviertes viendo al Real Madrid, lo único que queda como consuelo es mirar al otro y decir: ‘No va tan mal’. Esto va a ir cambiando, y cuando el Real Madrid comience a jugar bien, porque estoy convencido de que lo va a hacer porque tiene jugadores para ello, se miraran a ellos mismos y no al rival, pero bueno es la ley del fútbol”.