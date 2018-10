Montero asegura que Cataluña dejaría de ingresar 2.200 millones si no hay un nuevo Presupuesto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que si no hay unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2018 Cataluña no podría percibir casi 2.200 millones de euros y cree que sería una contradicción que la Generalitat no los apoyara.

"Cataluña no podría percibir casi 2.200 millones de euros. No tendría acceso a 989 millones adicionales en las entregas a cuenta, ni a la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit, lo que supone otros 490 millones", ha detallado en una entrevista de 'El Periódico'.

Asimismo, ha indicado que tampoco podría corregirse el desfase en la participación de las autonomías en la recaudación del IVA, una cuestión que representan unos 339 millones para Cataluña, ni se podrían dotar los 350 millones para cumplir con la sentencia de la disposición adicional tercera y el acuerdo para financiar los Mossos d'Esquadra.

En relación al proceso soberanista, Montero ha afirmado que no hay hechos objetivos que aconsejen la aplicación de un nuevo 155 en Cataluña pero tampoco para que se retire el control de facturas que se impuso a la Generalitat en noviembre de 2015 porque el Govern no ha "trasladado ninguna garantía".

Sobre el ultimátum de Torra al Gobierno de Pedro Sánchez, Montero ha afirmado que las declaraciones del presidente catalán no hacen peligrar el acuerdo entre administraciones para que el Estado pague las deudas pendientes con Cataluña pero ha apuntado que tampoco van en la dirección de garantizar que el uso del dinero público se destine a los fines para lo que está concebido.