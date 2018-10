Banksy muestra cómo preparó la autodestrucción de su obra subastada

Con motivo de la celebración de la feria londinense Frieze, en el que algunos de los nombres más importantes del arte se dan cita en la capital británica, la casa de subastas celebraba una velada en la que ponía a la venta un gran número de obras de arte. Desde el autorretrato de Jenny Saville, que se vendió por cerca de 10 millones de libras hasta 'Buffalo Station I', de Peter Doig.

El cuadro más famoso de Banksy se hace trizas instantes después de ser vendido por más de un millón de euros Tras vender por 1,18 millones de euros un cuadro del artista Bansky, del cual no se conoce quien es realmente, saltó una alarma desde el marco que contenía el cuadro.

Una subasta que pasaría a un segundo plano cuando la casa presentaba 'Niña con globo rojo', una de las obras más populares de Bansky. Tras vender la obra de arte por 1,18 millones de euros, el cuadro emitió una alarma desde el marco. A continuación, el lienzo empezó a desplazarse hacia la parte inferior, pasando por una trituradora de papel instalada en dicha zona y saliendo lentamente hecho añicos.

"El impulso de destruir también es un impulso creativo"

A través de su cuenta de Instagram, Banksy ha explicado cómo preparó la autodestrucción de su obra. Mediante un vídeo, de menos de un minuto de duración, el artista callejero explica que había instalado la trituradora hacía varios años por si alguna vez salía a subasta: "El impulso de destruir también es un impulso creativo".

A continuación, y después de mostrar cómo instaló la trituradora en su obra de arte, el vídeo nos adentra en la casa de subastas, donde varios interesados pujaban por una de las piezas más codiciadas de la noche. Una copia, realizada por el propio Banksy en 2006, que incorporaba una sorpresa para aquel que se llevara el gato al agua. En cuanto la obra fue fijada en 1,18 millones de euros, la alarma comenzó a sonar, provocando la autodestrucción del cuadro.

"Hemos sido Banksyficados"



Apenas unas horas más tarde, la casa de subastas confirmaba en su página web que fueron 'Banksyficados'. En el pasado, el artista callejero ha denunciado en diversas ocasiones el mercado del arte. Todo ello a través de obras como 'I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit', en la que se muestra a un subastador frente a un salón de ventas abarrotado.

Bansky contra la subasta de obras de arte. / Wikiart

Sin embargo, muchas son las personas que apuntan a la implicación del artista callejero en este acto. Entre otras cosas, los expertos del mundo del arte destacan que la obra de Bansky no estuviera en la lista de precios de la sesión del viernes difundida por la propia casa de apuestas y el hecho de que fuera la venta que cerró la subasta.

Una acción que no ha hecho más que revalorizar la obra. En declaraciones a The Guardian, el fundador del portal especializado en tasación de obras de arte MyArtBroker, Joey Styler, ha reconocido que la obra podría haber doblado su valor: "Ahora forma parte de la historia del arte en su estado triturado. Estimamos que Banksy ha logrado añadir un mínimo de un 50% a su valor. Un mínimo de dos millones de libras". Por lo tanto, la acción de Banksy ha sido una crítica al mercado del arte que no ha hecho más que revalorizar una de las obras más populares del artista callejero.