Coque Malla se ríe de Vox por usar una de sus canciones: "Media España piensa que está dedicada a la cocaína"

El pasado domingo, el partido de ultraderecha Vox reunió a cerca de 10.000 simpatizantes (otros tantos se quedaron fuera) en la madrileña plaza de Vistalegre. En ese acto, en el que participaron entre otros José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores de la formación, y Santiago Abascal, actual presidente de Vox, el discurso contra el feminismo, la inmigración y el independentismo se mezclaron con proclamas como 'Puigdemont' a prisión' y con varias canciones que fueron muy jaleadas por los asistencias.

Unp de los temas que más éxito tuvo fue 'No puedo vivir si tí', de Los Ronaldos, aunque a Coque Malla pareció no hacerle ilusión. Tanto es así que el que fuese cantante de la banda no ha dudado en emitir un comunicado en sus redes sociales mostrándose muy crítico (y a la vez irónico) con la formación ultraderechista. "No sé si Vox España, el partido de ultraderecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer) mi canción 'No puedo vivir sin ti' en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína... Lo digo porque igual han metido un poco la pata", comienza el comunicado del músico, que no ha dudado en desvelar la verdadera inspiración del tema.

No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, que le vamos a hacer) mi canción "No puedo vivir sin ti" en un mitin, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína... https://t.co/1Z8aMaS9CK pic.twitter.com/DNOMsbTSny — Coque Malla (@Coque_Malla) 8 de octubre de 2018

"No se preocupen, señores de Vox, la otra media sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja", sigue Coque Malla, que ironiza con la intención con la que la formación liderada por Abascal utilizó su tema en el acto.

"Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo que un partido de derechas apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual", sentencia.

'No puedo vivir sin tí' no fue el único clásico que sonó en Vistalegre este domingo. El periodista de 'La Vanguardia' Pedro Vallín recopiló el set list completo elegido por Vox, en el que figuran temas como 'El novio de la muerte' de Lola Montes, el 'Viva España' de Manolo Escobar o el 'Go West' de Pet Shop Boys, que presentó una modificación, y es que cantaban 'En pie si eres español'. Este último caso no deja de ser curioso, ya que este es considerado como uno de los himnos gays.

Set List Alt Right:



EL NOVIO DE LA MUERTE, Lola Montes

RESISTIRÉ, Dúo Dinámico

LIBRE, Nino Bravo

GO WEST, de Pet Shop Boys (Cantando “En pie, si eres español”)

VIVA ESPAÑA, Manolo Escobar

PERDONARME, Café Quijano

SOFÍA, Álvaro Soler

LA COPA DE LA VIDA, Ricky Martin — Pedro Vallín (@pvallin) 7 de octubre de 2018