Hazard y el Madrid, "un sueño" que quiere "hacer realidad"

Hazard no esconde su deseo de acabar en el Real Madrid. Después de volver a ser el mejor del Chelsea contra el Southampton y marcar su séptimo tanto en ocho partidos de Premier, el belga hablo sobre el club blanco: "No quiero mentir, es mi sueño desde que era niño".

Hazard tirando el penalti que supondría el 0-1 de su equipo / TOBY MELVILLE (REUTERS)

El que fuera uno de los mejores jugadores del pasado Mundial de Rusia es uno de esos futbolistas que desde hace algunos veranos lleva soñando con vestir la camiseta blanca y recorrer la banda izquierda que ha dejado Cristiano en el Santiago Bernabéu.

El '10' del Chelsea sabe que es el momento y afirma tener la ambición para jugar "en el mejor club del mundo".

"En mi cabeza algunas veces me levanto por la mañana y pienso que me quiero ir. Otras veces pienso que me quiero quedar. Es una dura decisión. Tengo 27 años y cumplo 28 en enero", insinuó el internacional belga.

Esto es un nuevo capítulo en el libro de guiñitos que Hazard hace a la planta noble del Bernabéu. La última vez fue después de Rusia, donde afirmó que: "Puede ser momento de descubrir cosas diferentes", después de cumplir ya seis años con la camiseta del Chelsea.

El domingo también dijo que "hablaremos sobre mi futuro pronto", pero Hazard tampoco tiene ninguna prisa ni declararse en rebeldía porque también es feliz en Londres: "Cuando tienes un sueño, quieres hacerlo realidad. Lo he dicho muchas veces: Si salgo seré feliz, pero sé que si me quedo seré feliz"

Hazard en el partido del Chelsea de la Europa League / ANDREW BOYERS (REUTERS)

El Madrid es el destino preferido del futbolista 'blue', pero el club de Abramovich dijo que no estaba a la venta y no se había hecho una oferta formal, coincidente con los rumores que llegaban desde las oficinas del Bernabéu que afirmaban que no se quería firmar a Hazard para no cortar la progresión de Asensio.

Final feliz

Eden Hazard tiene una cosa muy clara y es que no quiere irse de cualquier manera de un club donde es la estrella y es tan querido. Este verano ya vio como su compatriota y excompañero Courtois acababa yéndose a Madrid de mala manera, diciéndole al Chelsea que quería renovar para finalmente casi forzar su salida.

"Yo no quiero eso. Quiero acabar en buenos términos con el club porque me lo ha dado todo. No quiero decir: 'Sí, firmo un nuevo contrato' y entonces no terminar firmándolo", finalizó Hazard sus declaraciones sobre su futuro.