El 'timelapse' que muestra el devastador efecto del 'tsunami de tierra' en Indonesia

View this post on Instagram

Proses likuifaksi tanah di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu hasil rekaman citra Satelit WorldView resolusi pixel 0.5 meter. Rumah dan bangunan terseret oleh lumpur yang muncul akibat gempa dan menenggelamkannya. Tim SAR terus bekerja melakukan evakuasi di daerah ini. Korban terus ditemukan.