Rivera presentará en el Congreso una 'ley anti-dedazos' en las empresas públicas

Ciudadanos quiere prohibir por ley que un gobierno pueda nombrar como cargos de confianza a los presidentes, gerentes o responsables de empresas y organismos públicos que dependen del Estado. Por ejemplo, que el Ejecutivo no pueda nombrar al presidente de Correos o de Paradores sin que exista algo así como un concurso público para esa plaza.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que su partido registrará este jueves en el Congreso de los Diputados la que ha denominado como “Ley anti-dedazos”. Según ha explicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, se trata de que "ni Rajoy, ni Sánchez, ni a mí si me toca ser presidente podamos poner a dedo a los directivos de las empresas públicas".

El líder de la formación naranja se ha preguntado "por qué los directivos de las empresas privadas tienen que hacer un mérito para llegar o por qué los funcionarios tienen que hacer una carrera y subir escalafón tras escalafón hasta una categoría y luego llega de golpe un señor con el carnet del PP o del PSOE en la boca y se convierte en el director de Correo o de Paradores".

Lo que propone Rivera es "quitarle la potestad de hacerlo al Gobierno", es decir, que se haga por concurso, algo que según el presidente de Ciudadanos "ya existe", pero que el Gobierno no respeta. En concreto, Rivera se refiere al modelo de RTVE, con concurso público para llegar a la presidencia del ente público.

El líder "naranja" no ha querido entrar en más detalles "para no perdernos en los tecnicismos" pero sí ha aclarado que “políticamente lo que queremos es quitarle esa potestad al presidente del Gobierno para que sea por concurso público” la elección de los presidentes de organismo públicos. Por ejemplo, Rivera dice que para dirigir el CIS (el Centro de Investigaciones Sociológicas) "sea incompatible" con estar en una ejecutiva de un partido políticos.

Según Rivera, "Sanchez ha batido todos los récords de los dedazos", los cuales ha cifrado en 500, por lo que cree que esta ley debería ser apoyada por todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

"No hablo de Vox"

Por otro lado, al líder de Cs le han preguntado durante el desayuno informativo sobre el acto de Vox que este domingo llenó el Palacio de Vistalegre de Madrid en un multitudinario acto de "puesta de largo". La estrategia de Rivera ha sido la de ignorar a este partido: "Siento defraudarles pero me voy a dedicar a hablarles de la educación, del mundo laboral o de las reformas que necesita España".

Y es que para el presidente de Ciudadanos "es un error" hablar de los partidos políticos y quedarse en esa "burbuja".

Sin embargo, sí ha reflexionado sobre un posible auge de las ultraderechas en Europa y, en particular, en España para decir que no sabe si en España hay o no votantes "suficientes" para mantener un partido de extrema derecha, pero que esto puede suceder si PP y PSOE “se quedan dormidos” y no afrontan “los debates del siglo XXI”.

Para Rivera, “todo dependerá de lo bien que lo hagamos los demás”. Sostiene que es “posible” que la extrema derecha reciba apoyos en próximos comicios “si los viejos partidos (por PP y PSOE) se quedan dormidos y siguen hablando del siglo XX”, sin afrontar “los debates del XXI”.

Añadió al respecto que “Ciudadanos surgió por eso”, en referencia a que la formación naranja, como puede sucederle ahora a Vox, irrumpió en la vida política al entender los votantes que populares y socialistas no atendían a sus verdaderos problemas. Destacó que esta falta de respuesta a los problemas de la población hizo que el bipartidismo fuese sustituido por un “mapa de cuatro partidos” (por PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Homenaje a Montserrat Caballé

En otro orden de asuntos, durante el desayuno informativo ofrecido por Europa Press, Rivera también ha propuesto que el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, pase a llamarse Auditorio Montserrat Caballé, en homenaje a la soprano fallecida el sábado en Barcelona.

Rivera ha asegurado que sería "un orgullo" para millones de españoles que el Auditorio Nacional lleve el nombre de una mujer, catalana y española -ha destacado-, que ha representado a España por todo el mundo.

"En unos momentos como estos sería un orgullo para millones de españoles", ha insistido Rivera al referirse a la situación de crisis que se vive en ese territorio.