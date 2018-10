"Una de cal y una de arena" para la primera bebé robada reconocida por la Justicia

Una de cal y una de arena. Así ha recibido Inés Madrigal, la única bebé robada probada judicialmente en España, la sentencia que absuelve al doctor Eduardo Vela por prescripción de los delitos. "Ese es mi único reproche, tendría que haber sido valiente y haberse tirado al barro, es una de cal y una de arena, reconocemos esto pero no nos vamos a mojar", ha dicho Madrigal, asegurando que llevará su caso ante el Tribunal Supremo.

La sentencia, ha destacado, declara probado que Vela la entregó a una madre que no era la suya cuando apenas tenía unos días de vida: "Estamos ante un hito a nivel europeo, a nivel mundial, es la primera sentencia del tema de los bebés robados en la cual se reconoce que hubo robo, que me arrebataron a mi madre, ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo porque han absuelto a Eduardo Vela, pero creemos que es un gran paso aunque esté lo de la prescripción".

También ha hablado su letrado y de la asociación SOS Bebés Robados, Guillermo Peña, asegurando que van a llevar el caso ante el Supremo "aún a pesar de los hechos probados, no estamos de acuerdo con esa resolución" en torno a la prescripción. Peña está convencido de ganar el pleito en el Supremo, "si no lo estuviera no hubiéramos empezado este periplo", ha dicho.

