Bronca en el Congreso: una diputada, a Rufián: "No me guiñes el ojo, imbécil"

La vicepresidenta de la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP, la 'popular' Beatriz Escudero, ha abandonado este martes este órgano tras llamar "imbécil" al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien previamente le había reprochado que actuara como "palmera" de Francisco Álvarez Cascos. Escudero la ha dicho textualmente: "No me guiñes el ojo, imbécil" y ha seguido preguntándose: "¿Dónde están las actitudes sexistas y el apoyo a las mujeres? Cuando es del PP, no. Ya está bien".

El enfrentamiento entre ambos se ha producido durante el interrogatorio de Rufián al que fuera secretario general del PP y ministro de José María Aznar. Álvarez-Cascos ha aprovechado su debate con el diputado independentista para denunciar la existencia de un "sistema de apartheid" en Cataluña. "Le falta la bandera del pollo", le ha replicado Rufián, en alusión a la bandera de España durante la dictadura franquista.

La bandera del pollo

El comentario ha molestado a Escudero, que estaba sentada a la izquierda de Cascos: "Ha faltado al respeto a la bandera de todos los españoles", le ha soltado desde la Mesa de la comisión sin que el presidente de la misma, Pedro Quevedo, le hubiera dado la palabra.

"¿No sabe lo que es? ¿Tengo que tener respeto a la bandera del pollo?", le ha preguntado Rufián a Escudero, antes de pedirle que "se corte un poco", comentario que ha llevado de nuevo a Quevedo a intervenir para intentar centrar el debate.

Mientras Escudero protestaba desde su puesto en la Mesa, Rufián le ha llamado "palmera". "Me acaba de llamar palmera", se ha quejado la diputada antes de tildar de "imbécil" al parlamentario de ERC.

"Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de unas mujeres a otras?", le ha preguntado después a la portavoz de Podemos Noelia Vera. A continuación, Escudero se ha levantado y ha salido de la sala.