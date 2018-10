El PP vuelve a la carga con la bandera en su campaña 'España en tu balcón'

La incursión de Vox en el tablero político no ha pasado desapercibida para el PP. Este lunes, primero Pablo Casado o luego su número dos, Teodoro García Egea, ya hicieron mención a la formación liderada por Santiago Abascal. Si Casado llamó a "optimizar esfuerzos" con este partido para sacar a Sánchez de La Moncloa, el secretario de organización de los populares ya dejó ayer clara, en 'Hora 25', la estrategia a seguir: destacar sus puntos en común a la vez que se evita situarlo en la extrema derecha.

A tres días del 12 de octubre, el PP ha querido llevar la iniciativa en uno de los nuevos campos de batallas de los partidos políticos: las redes sociales. Los populares han presentado este martes #EspañaEnTuBalcón, una campaña en la que anima a los ciudadanos a volver a colocar la bandera de España y a compartir una imagen en las redes sociales.

🔵Presentamos la campaña #EspañaEnTuBalcón 🇪🇸



Cuelga en tu balcón la bandera que nos une y muéstralo en redes usando nuestro HT 👇 pic.twitter.com/rgr5dlCPwz — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 9 de octubre de 2018

Apenas tres días después del acto de Vox, que congregó a 10.000 personas en Vistalagre haciendo gala de un discurso nacionalista contra la inmigración, el independentismo o el feminismo y plagados de banderas nacionales, el PP también apuesta en sus redes sociales por la bandera, uno de los elementos más utilizados durante como respuesta al procès soberanista.

Eso si, no todas las respuestas que han encontrado los populares en su campaña #EspañaEnTuBalcón han sido las que buscaban. "Esta es la bandera que me une y me representa cielos", ha compartido un usuario adjuntando una fotografía de la bandera arcoíris. "A mí la única bandera que me hace pensar en unión en esta", ha apuntado otro que ha compartido la imagen de la bandera de la Unión Soviética.