La Policía advierte del bulo sobre la imagen de un "pueblo mágico" que hackea tu móvil

Durante los últimos tiempos, varias han sido las personas que han desarrollado líneas de código malicioso o introducido caracteres muy concretos en plataformas de mensajería instantánea y en redes sociales con el objetivo de congelar sistemas operativos tanto de Android como iOS. Desde el enlace que reinicia tu dispositivo hasta el círculo negro o el carácter indio que congelaba el teléfono móvil.

Sin embargo, no todas las amenazas que te llegan a través de las redes sociales o plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp son reales. Si has recibido recientemente un mensaje sospechoso, y quieres descubrir la veracidad de dicha información, tan solo tienes que seguir unos sencillos pasos que te ayudarán a determinar si se trata de una información real o de un simple bulo.

Cómo detectar un bulo

En primer lugar, comprueba que el mensaje esté bien escrito. En caso de que se cumpla esta premisa, dirígete a los perfiles oficiales de la promoción o acude a los distintos medios de comunicación, donde podrás encontrar nuevos detalles acerca de la misma en caso de que sea cierto. Gracias a ello, podrás descubrir si ese mensaje que te ha llegado a través de un grupo de WhatsApp es real en cuestión de segundos.

También puedes acudir a la sección de avisos de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), donde encontrarás las últimas amenazas, o al perfil de Twiter de la Policía Nacional, en el que podrás detectar en cuestión de segundos nuevos bulos que pueden ponerte en peligro. Uno de los más recientes tiene que ver con la fotografía de un "pueblo mágico" que es capaz de inutilizar tu teléfono móvil.

El "pueblo mágico"

De nuevo en las pantallas de nuestro smartphone el #bulo de la existencia de fotos 📷 de un pueblo mágico que dañan nuestro teléfono🤦🤦‍♂️

No creas🤪. Envía a la 🗑 pic.twitter.com/vVt0h1Zq3S — Policía Nacional (@policia) 8 de octubre de 2018

A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional se ha hecho eco de un nuevo bulo que recorre WhatsApp: "Van a subir unas fotos del pico de Orizaba por WhatsApp. El archivo se llama 'Orizaba pueblo mágico'. No las abran ni vean, te hackea el teléfono en 10 segundos y no se pueden detener de ninguna manera. [El hackeo] Le pasa tanto tus datos como el de tus amigos [al pirata informático].

Después de que este mensaje haya llegado a un gran número de usuarios, la policía ha pedido que no hagan caso a este mensaje y que lo borren para que no llegue a terceras personas: "De nuevo en las pantallas de nuestro smartphone el bulo de la existencia de fotos de un pueblo mágico que dañan nuestro teléfono. No te lo creas. Envía a la papelera". Por lo tanto, si has recibido este mensaje, no lo compartas con terceros para evitar que se propague y confunda a la sociedad.