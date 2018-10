El vídeo de 'Operación triunfo' sobre el machismo que recomienda Iñigo Errejón

Aunque está lejos de convertirse en el fenómeno que fue y sigue siendo 'OT 2017', la nueva edición 'Operación triunfo' sí está cumpliendo con esa labor social tan importante que tiene el programa.

Y es que los concursantes de 'OT 2018' tratan temas realmente interesantes dentro de la Academia. Esta misma semana, los chicos hablaron largo y tendido sobre el machismo, una lección que el propio Iñigo Errejón, Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, quiso compartir en sus redes sociales.

Así explican las nuevas participantes de OT2018 actitudes machistas que han sufrido durante el verano. Recomiendo verlo completo, son solo 2 minutos. Ojalá un futuro dónde no sucedan cosas así. pic.twitter.com/XDZ2ezQt9s — Íñigo Errejón (@ierrejon) 8 de octubre de 2018

"Así explican las nuevas participantes de 'OT2018' actitudes machistas que han sufrido durante el verano", explica el político en un tweet. "Recomiendo verlo completo, son solo 2 minutos. Ojalá un futuro dónde no sucedan cosas así".

Durante el vídeo, Natalia, una de las favoritas del programa, narró una desagradable experiencia que sufrió durante unas vacaciones: "El año pasado hice topless. Me costó muchísimo tener la confianza para hacerlo. Y el primer día que lo hice me metí en el mar yo sola y no podía salir porque unos tíos empezaron a pasar alrededor de mí, diciendo 'hambre de mujer' y varias mierdas. Y yo llorando, con unas ganas de salir y no podía por este puto gilipollas".

Alba Reche sufrió un episodio similar: "Me incorporo y veo a unos chavales haciendo fotos con el móvil. Una foto de ellos con nosotras de fondo haciendo topless. Me levanté y empecé a gritarles".

Por último, Dave recreó una escena en la que un joven vendedor de Marruecos intentó tocarle el culo a su hermana y él tuvo que interceder. "Yo quisiera un hermano como tú", dijo una de las participantes, a lo que Mike contestó muy acertadamente diciendo lo siguiente: "Yo quisiera que los hombres dejaremos de hacer esto".

A contnuación, el vídeo completo de los concursantes de 'OT 2018' reflexionando sobre las actitudes machistas: