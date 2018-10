Luis Enrique sobre el caso de Iñigo Martínez: "Fue un poco extraño"

Luis Enrique ha hablado en rueda de prensa antes del partido contra Galés. El seleccionador español dio un repaso a la actualidad de sus jugadores y de sus rivales, incluyendo la baja de Bale en el partido. Una de las cosas que más sorprendió a 'Lucho' fue acerca de Iñigo Martínez, admitiendo que "fue un poco extraño".

El técnico no le quiso llamar en esta segunda convocatoria porque el jugador estaba lesionado. Esto ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando dio la lista, pero al día siguiente, el mismo viernes, el central del Athletic disputó el derbi vasco en San Mamés.

"Sabíamos de su estado. Era un derbi, un partido muy especial. Él y su club deciden arriesgar. En ningún caso voy a arriesgar yo. Fue un poco extraño a lo habitual, pero es el jugador el que tiene la capacidad de decidir y me parece bien", afirmó Luis Enrique cuando fue preguntado por el futbolista, que además si está convocado para el partido que disputará la selección de Euskadi contra Venezuela.

Lista de convocados de Euskadi para el partido contra Venezuela / Federación de fútbol de Euskadi

En cuanto a la ausencia de Bale con su selección, el técnico ha asegurado que el planteamiento del partido no cambia en nada.

"La baja de Bale es sensible, pero para nosotros no cambia nada. La Gales que hemos analizado nosotros es con Bale, con él aprovechan mejor sus virtudes, que son ser muy verticales y aprovechar sus oportunidades. Si no juega es una baja que les afecta", explicó.

Respecto al amistoso, que se celebrará este jueves en el Principality Stadium de Cardiff (Gales), Luis Enrique le da un "valor máximo" a pesar de ser un partido amistoso: "Estamos en un proceso de no desperdiciar ningún partido. Es la recomendación que asimilarán mis jugadores. Es amistoso, pero tiene un carácter serio, para mejorarnos".

Los cambios

"No es que trate de oportunidades, ni que jueguen los menos habituales. El que juegue bien, tendrá minutos, el que entrene bien, tendrá minutos. Estoy deseando ver a mis jugadores dar el máximo".

UEFA Nations League

"Es una competición muy atractiva, perfecta. Pero cada uno ve el cuento según le va. Si estuviera en un club puede que no me atrajera".

El estado de Gayá

"Está bien, vino con ligeras molestias. No había por qué arriesgar en los dos primeros entrenamientos".

Rodrigo Hernández

"No es una sorpresa para nadie. Su futuro es maravilloso. Y tiene muchas ganas de aprender".