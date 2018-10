Ciudadanos descarta presentar una moción de censura en Cataluña pero pide a Sánchez "que haga algo"

La situación en Cataluña parece que no tomará la deriva de la moción de censura. Al menos, de momento. Ciudadanos, el partido que ganó las elecciones aunque no tiene representación mayoritaria en el Parlament, descarta dar un paso al frente porque, según dice su secretario general, José Manuel Villegas, “los número no dan”.

Y es que para que la moción salga adelante se necesitan 68 diputados en el Parlament y Ciudadanos no los tiene. De esta forma, Villegas ha confirmado que su partido “seguirá liderando la oposición” en esta comunidad, según decía este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno.

Una sesión donde el líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado a Ciudadanos a presentar esta moción contra Torra, ahora que los independentistas de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han roto su consenso.

Pero, mientras descartaba la presentación de esta iniciativa, Villegas sí ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez “que haga algo”. En concreto, el número ‘dos’ de Ciudadanos se refiere a que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución y que supone el control estatal de la Generalitat de Cataluña. Reclama Villegas que el Gobierno “actúe de una vez” para evitar dar al separatismo los instrumentos que pudieran permitir “otro golpe de Estado”.