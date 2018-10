La Cadena SER presenta el proyecto SER Catalunya con Josep Cuní

Esta mañana se ha presentado en el Estudio Toreski de Ràdio Barcelona el proyecto SER Catalunya al que se ha incorporado Josep Cuní en su vuelta a la radio. Además del periodista, la rueda de prensa ha contado también con la participación del director general de la SER, Daniel Gavela y del director de SER Catalunya, Jaume Serra.

Durante el acto Daniel Gavela ha señalado que "hay que dedicar menos tiempo a lo que dicen los políticos y más a lo que hacen y lo que es realmente importante son los efectos de la política sobre la gente. Lo que los políticos dicen es muy poco importante, tenemos que prestarle más atención a lo que los políticos hacen".

El próximo lunes arrancará la nueva SER Catalunya, compuesta por 17 frecuencias y con "Aquí, amb Josep Cuní" en su "prime time", de 7 a 12 de la mañana. En este sentido Gavela ha remarcado que este es un proyecto a largo plazo, que en Cataluña se hace muy buena radio y que "tenemos mucho respeto a la gente con la que tenemos que competir". Pero a medio plazo "pensamos en recuperar los 500.000 oyentes que tuvimos, o a largo plazo, dentro de 6 años, cuando se cumpla el centenario de Ràdio Barcelona, aspiramos al liderazgo. Nos pesa más la voluntad y la determinación que los riesgos".

Sobre esta nueva etapa en la radio, Josep Cuní ha explicado que "esta es una oportunidad a la que no podía decir que no. Me han ofrecido un trabajo en el momento en que me podría jubilar y Daniel Gavela me ha dicho: haz periodismo". Cuní ha recordado que hace 15 años que dejó de hacer radio y que ahora se ha planteado si debía tomar el relevo de él mismo o reinventarse. Cree que debe ser capaz de moverse "entre la fidelidad a los principios y la adaptación a las nuevas tendencias. Debemos ser capaces de pensar en clave digital".

"Se puede intentar volver a la esencia del periodismo, y la esencia es observar, preguntar y escuchar”, ha apostillado.

Finalmente Cuní ha explicado que el programa será un punto de encuentro de diferentes generaciones profesionales, un encuentro de seniors y juniors, porque "la radio tiene historia pero también futuro" y ha remarcado que "no vamos a quedar circunscritos al microclima informativo de Cataluña y Andorra. No hay límites geográficos. Cualquier decisión de Trump nos afecta a todos".