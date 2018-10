Horas de pánico en Mallorca: testimonio de las víctimas de las inundaciones

El día después de las inundaciones en Mallorca, que dejan 10 muertos y un niño de cinco años desaparecido, está siendo muy complicado en Sant Llorentç. Muchos vecinos se afanan en tratar de recuperar sus hogares, cubiertos de barro y lodo. Otros tratan de sobreponerse a la situación vivida hace unas horas. Muchos vecinos quedaron atrapados en sus casas, a otros el chaparrón les pilló en el coche. Este el caso de este vecino del municipio mallorquín.

"Ahora tengo 65 más uno"

"Se paró un coche delante del mío, al tiempo se vino para atrás y me golpeó. Ese golpe me hizo salir dando tumbos: chocaba contra coches, contra las paredes... Aproveché que el coche perdió un poco de fuerza para abrir la puerta, tirarme y nadar a favor del agua. Iba flotando. Venían 7 o 8 coches detrás mía. Había coches que venían hacia mí, pero logré evitarlos. Me refugié en un chalet y una señora y su hija me atendieron", comenta este vecino, que reconoce que siente que ha vuelto a nacer.

"Tengo 65 más uno. Yo sabía que si no me venía algo que no viese debajo del agua... me he criado al lado de un río y hacer aquí la mili me ayudó. Pienso mucho en un chico que vi agarrado a un tronco de un árbol. Cuando salí de la casa ya no lo ví. No le puede ayudar porque el río me arrastraba", ha afirmado.

"La gente nadaba hacia sus casas"

La versión de este vecino la avala Bàrbara Servera. Su madre vive en la calle por la que bajó la primera riada. Eran las 19:10 de la tarde cuando vio cómo descendía una ola a gran velocidad. En cuestión de minutos la calle ya estaba anegada con más de un metro de agua.

"He visto desbordarse el torrente muchas veces, pero nunca como ayer", ha explicado a la SER. "La gente comenzó a salir de los coches y a nadar hacia las casas para evitar el agua se los llevara. Se subían a los techos de los vehículos y trepaban por los barrotes de las ventanas", cuenta.

"El agua sobrepasaba las paredes del estadio"

A otros, como a Biel Servera, el aguacero les pilló en el estadio municipal. El estadio municipal se ha quedado sin cesped, sin paredes y sin vestuarios. "Fue cosa de segundos y cuando quise irme no pude", afirma el vicepresidente del club local. "Estaba sentado y me empecé a mojar los pies. Cuando me giré hacia el torrente, que está al lado del campo, vi que venía mucha agua y me tuve que subir primero a la mesa y luego al techo de la oficina. Estuve tres horas solo porque nadie podía venir a buscarme", ha comentado.

"El agua alcanzó los dos metros de altura"

Los daños materiales que ha dejado la riada en el Levant de Mallorca son cuantiosos. Hay gente que lo ha perdido todo. "Hay casas que tienen que tirar absolutamente todo porque el agua alcanzó los dos metros", comenta un testigo de la riada en Sant Llorentç tras desbordarse el torrente. "No pensábamos que el desastre fuese a ser tan grande, va a ser un desastre absoluto porque desborda cualquier previsión", ha lamentado este vecino. "Yo estaba arriba del pueblo, vi que el torrente se desbordaba y quedé en comunicado", ha contado este vecino a la SER.