El nuevo protocolo policial evaluará el riesgo de asesinato de víctima e hijos

El ministerio de Interior pondrá en marcha en los próximos días los nuevos protocolos de violencia machista que medirán no solo el riesgo de que una víctima sea asesinada sino la "capacidad agresora" del maltratador y el grado de peligro en el que se encuentran los menores.

El departamento que dirige Grande Marlaska reconoce que, pese a ser víctimas de la violencia de género como sus madres, las Fuerzas de Seguridad no realizan una valoración del riesgo que corren sus hijos. Y el fallo quedó patente en el asesinato de las dos niñas de Castellón durante el régimen de visitas del padre.

Tras la escalada mortal de las últimas semanas, el Gobierno ha mejorado los protolocos policiales que se aplicarán en los próximos días. Se añaden preguntas sobre los menores y también indicadores que alertan sobre el peligro de que el maltratador mate a su pareja o expareja.

Preguntas muy sencillas y que no se hacían como interrogar a la mujer maltratada si teme por su vida o por la de sus niños, según ha destacado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella que ha informado de la puesta en marcha de estos mecanismos de valoración policial del riesgo a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género, desde el Gobierno al Poder Judicial o la Fiscalía, las fuerzas de seguridad del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En declaraciones a los periodistas, Botella ha explicado que estos cambios eran necesarios porque hasta este momento el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) "no podía deducir el riesgo de homicidio".

Pero ahora será posible a través de once indicadores sobre los que versarán las preguntas de los formularios que se realizan a las víctimas y que permitirán que se genere una alarma inmediata aunque la valoración haya arrojado un nivel de riesgo leve.

"El sistema va a deducir ese riesgo aunque la mujer no quiera o pretenda rebajarlo" o los cuerpos policiales no lo aprecien, ha añadido. La misma alerta se generará en caso de que detecte que hay menores en riesgo porque, según fuentes de Interior, hasta ahora los formularios no incluían preguntas sobre su vulnerabilidad.

Aunque no ha precisado el contenido de las preguntas que se harán en los nuevos formularios en aras de la confidencialidad de las mujeres y para evitar dar pistas a los maltratadores, la número dos de Interior sí que ha puesto el acento en que no incluían cuestiones "muy fáciles" y "básicas" para detectar la verdadera realidad de las víctimas.

Con todo, Botella ha querido dejar claro que desde hace tiempo todos trabajan "a contrarreloj" para erradicar la barbarie machista y que este encuentro no se ha convocado con motivo de los últimos crímenes, en algunos de los cuales había denuncia previa, aunque ha subrayado que estos asesinatos han propiciado que "todos" se pongan "las pilas".

Una barbarie que se ha cobrado hasta la fecha la vida de 39 mujeres y 3 niños y que ha dejado 27 menores huérfanos, cifras que podrían aumentar con otros tres casos que aún están investigándose, el de una mujer y el de otros dos niños.

Paralelamente a los nuevos protocolos, el Ministerio pretende incrementar la plantilla de policías y guardias civiles dedicados a combatir la violencia de género y su voluntad es incorporar la cantidad destinada a este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Y ello porque los nuevos marcadores de los protocolos "van a hacer subir el riesgo de algunos perfiles que antes aparecían como medio-bajos", lo que conllevará que haya que aplicar más medidas de protección, para lo que se van a necesitar más efectivos.

Desde que se pusiera en marcha en 2007, los casi 30.000 agentes de distintos ámbitos que tienen acceso a VioGén han introducido en el sistema 3,4 millones de valoraciones. En este momento, hay registrados 518.503 casos, de los que 56.881 están activos (en 26.181 de ellos no se ha apreciado ningún riesgo; 25.317 han sido catalogados de riesgo bajo, 5.184 de medio, 193 de alto y 6 de extremo).

Por último, durante el encuentro Botella ha informado de la instrucción que su Secretaría ha dado a las fuerzas de seguridad del Estado para que cumplan "al máximo" todos los protocolos existentes para proteger a las víctimas y a los menores que dependan de ellas.

Asimismo, se les ha instado a que refuercen todos los mecanismos de formación de los especialistas involucrados en esta lucha, para lo que Interior va a implantar cursos de formación que quiere culminar antes de que acabe el año.