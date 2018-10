La ministra de Justicia no está siendo investigada por el caso Villarejo

El magistrado señala que los archivos sonoros del encuentro entre el comisario y la ministra de Justicia "todavía no se han encontrado" entre el material intervenido que está aportando “importantes novedades” a la investigación. La Cadena SER explicó hace unas semanas que el alcance de esta investigación era nulo respecto a la ministra porque ni siquiera la grabación oculta objeto de polémica está entre el material intervenido a Villarejo.

El juez dice que las grabaciones de la conversación de mesa entre José Manuel Villarejo, en aquel momento comisario de policía, el entonces magistrado Baltasar Garzón y altos mandos policiales “no afectan a la causa” en la que se investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

En el escrito, De Egea recalca que los archivos sonoros en los que aparece la ministra de Justicia “todavía no se han encontrado en los dispositivos electrónicos” que la Policía Nacional intervino a Villarejo tras su detención. Los audios difundidos, por tanto, no han podido ser desvelados por las partes del proceso si no por terceras personas.

Secreto de sumario

El juez reconoce que ya puede levantar el secreto de parte de esta investigación puesto que han asegurado los medios de prueba y solo están pendientes de comisiones rogatorias enviadas al extranjero. “Ciertamente hoy los medios de comunicación tienen sobrado conocimiento de todas las informaciones que las fuerzas de seguridad y el juzgado van extrayendo dura y dificultosamente de los archivos informáticos encontrados en las distintas entradas y registros en su día acordadas”

El magistrado desvela su malestar porque algunas informaciones destaparon el nombre de uno de los denunciantes al identificar al abogado Francisco Menéndez, “ante la información mediática del desarrollo de la investigación”, el juez concluye que la necesidad de mantener el secreto “decae” y considera injustificada la petición de la Fiscalía, de reabrir algunas piezas archivadas.

El juez anuncia el levantamiento del secreto del sumario porque” una investigación verificada en su integridad a espaldas de las partes no es compatible con el proceso penal en un estado de derecho”

El magistrado dispone en el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, que se desestimen los recurso de reforma del fiscal y del partido Podemos, y “queda a la espera de levantar el secreto del sumario cuando la sala de apelaciones resuelva el recurso presentado por el fiscal”. En ese momento dice el magistrado “y en atención a la protección de los derechos a la intimidad y dignidad de las víctimas” será cuando se pronuncie sobre los archivos sonoros”