El acusado de asesinar a su mujer de 47 puñaladas pide prisión permanente revisable

El acusado de asesinar a su mujer de 47 puñaladas en Badalona (Barcelona) el 11 de junio de 2016 ha pedido este miércoles en el juicio del jurado en la Audiencia de Barcelona que le impongan la prisión permanente revisable.

"Me declaro culpable de todos los cargos que se me imputan y solicito concienzudamente que este tribunal me condene a la pena máxima, la permanente con revisión", ha manifestado el acusado Luis C.L. al inicio del interrogatorio de la Fiscalía, que pide 27 años de prisión por el presunto asesinato.

Sin embargo, ha discrepado de la versión de los hechos del ministerio público y la acusación popular --que le acusan de matar a la mujer mientras dormía-- y ha defendido que ella primero le atacó con un cuchillo en la mano, que se lo quitó, que cayeron en la cama y la apuñaló como reacción.

Primero ha dicho que le clavó ocho puñaladas y que las contó después mientras se "duchaba", aunque más tarde ha admitido que no sabe cuántas veces le clavó el cuchillo. En respuesta a su defensa, ha asegurado que en el momento de los hechos no sintió nada excepto sudor y frío, que estaba fuera de sí y "acelerado por el consumo de cocaína", aunque Fiscalía ha hecho constar anteriormente en su interrogatorio que el hombre dijo al juez instructor que había consumido drogas el día anterior, y no cuando presuntamente cometió el crimen.

Según el relato del ministerio público, la mujer regresó al domicilio tras cenar con unas amigas y se acostó, momento en que Luis C.L., "en ejecución de un plan preconcebido", presuntamente esperó a que se quedara totalmente dormida para golpearle la cabeza con una defensa rígida extensible y acuchillarla con dos cuchillos --uno de los cuales se fracturó por el ataque--.

A continuación, el acusado se duchó, se cambió de ropa y se marchó en coche hasta Portbou (Girona), en la frontera con Francia, hasta que el 12 de junio optó por entregarse en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Badalona.

La defensa pide atenuantes

La defensa ha asegurado que en el momento del ataque el acusado "entró en cólera" porque, además de saber que la mujer le era infiel, supuestamente también le agredió con el cuchillo, por lo que él la apuñaló fruto de un arrebato y obcecación.

Por eso, ha solicitado que se le condene a cinco años por un delito de homicidio y no asesinato, y se le apliquen los atenuantes por arrepentimiento espontáneo --al haberse entregado a los Mossos d'Esquadra--, por arrebato u obcecación y por drogadicción, ya que se encontraba bajo los efectos de la cocaína, según su abogada --que no ha descartado el agravante por parentesco--.

Fiscalía, en cambio, ha mantenido su petición de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, junto al agravante de parentesco, y dos años y nueve meses por tenencia de armas prohibidas --la defensa rígida extensible--.

La acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Badalona también pide 20 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, y un año por tenencia de armas prohibidas.