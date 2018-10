Dolores Delgado comparece en el Congreso para rebatir las "mentiras de Villarejo"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece esta tarde a petición propia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su participación y las expresiones que quedaron grabadas de forma ilícita por el ex comisario jubilado José Manuel Villarejo durante una cena en 2009 a la que asistían también el juez Garzón y otros mandos policiales.

Las grabaciones según la titular de Justicia están manipuladas, ya que son "trocitos solapados, puestos, pegados", según detallo en un desayuno informativo hace algunas semanas. Hoy frente a los diputados tendrá que explicar porque utilizo el término "maricón" para referirse presuntamente a su compañero en el Consejo de Ministros Fernando Grande-Marlaska. Delgado explicó que no hacía referencia a él en esa conversación, aunque unas horas más tarde, el Ministerio aclaró que sí hacía alusión al ex juez de la Audiencia Nacional pero no a su "condición sexual", sino que fue una palabra "sacada de contexto”. También será preguntada porque expresó que prefería un "tribunal de hombres".

En otro momento de las conversaciones grabadas de forma oculta por Villarejo, Delgado habló de haber presenciado cómo compañeros del mundo judicial estaban con menores de edad en Cartagena de Indias (Colombia) Sin embargo, la ministra de Justicia ha precisado esta mañana que ella no ha "presenciado la comisión de ningún delito", es decir, que no ha "estado presente ante ningún hecho que debía denunciar".

La ministra también tendrá sobre la mesa sobre otro fragmento de la grabación donde el comisario jubilado le contó que tenía una red de prostitución para extorsionar a políticos y empresarios.

Rectificaciones

Hace varias semanas, el Ministerio de Justicia puntualizó que la actual ministra "ni concertó ni mantuvo cita alguna" con el ex comisario, ni intervino en dicho trámite y subrayó que "nunca ha tenido relación de ningún tipo" con él. Ese mismo día, Delgado apareció ante los medios de comunicación para precisar que no ha mantenido con Villarejo "ninguna cita en ningún aspecto profesional". Una afirmación que fue modificada un día después cuando su departamento emitió una nueva nota de prensa añadiendo que tampoco ha tenido reuniones de carácter "personal" con el ex policía "más allá de haber coincido con él en compañía de otras personas en algún evento".

Tercera cita en el Congreso

La primera fue el pasado 10 de julio para explicar su proyecto al frente de su departamento y la siguiente tuvo lugar el 11 de septiembre para explicar su posición ante la defensa del juez instructor del 'procés' , Pablo Llarena y la jurisdicción española por la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los tribunales belgas.