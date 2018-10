Lluís Pasqual: "Los políticos en Cataluña han secuestrado a la gente en la calle"

"No sé si el independentismo tiene o no su papel en este vodevil que me ha ocurrido, sé que TV3 y el periódico Ara, declaradamente independentistas, fueron los primeros que se apuntaron a las denuncias de ese colectivo de 800 feministas (Dones i Cultura), y me parece grave que un medio de comunicación serio publique algo sin comprobar la autenticidad de las fuentes". Así hablaba este jueves el director de escena Lluís Pasqual en Madrid, en su primera rueda de prensa tras su dimisión el pasado 1 de septiembre al frente del Teatre Lliure. Una salida motivada por las denuncias de maltrato y despotismo que vertió contra él en Facebook la actriz Andrea Ros, y que se produjeron, según ella, durante los ensayos de la obra 'Rey Lear', hace cuatro años.

El director presentaba junto a Núria Espert el estreno de 'Romancero Gitano', de Lorca, en el Teatro de La Abadía y, a pesar de no querer apuntar directamente al indepentismo, abundaba en el tema: "una cosa que yo reprocho profundamente a los políticos es que creo que les pagamos para que hagan su trabajo y me parece que no lo hacen cuando se convierten en agitadores, y en Cataluña ha habido una agitación que ha conducido a la gente a la calle. Nos han dicho", proseguía Pasqual, "que saliéramos repetidamente a la calle y nos han hecho creer que la calle tenía la fuerza. No me parece que sea justo, se puede hacer una vez, pero no se puede hacer constantemente porque es secuestrar a la gente, secuestrarlos en la calle".

Núria Espert, junto a Pasqual en este encuentro con la prensa, era rotunda y negaba varias veces que hubiera existido el maltrato que denunció Andrea Ros: "esa actriz, esa muchacha estaba en el Rey Lear, interpretaba a Cordelia, la hija pequeña. El Rey Lear era tan importante para mí que no falté a un solo ensayo, interviniera yo o no. Eso que esa muchacha dice que pasó no pasó. No pasó. No pasó en los ensayos. No pasó. No hubo una voz más alta que otra para ninguno de los actores, desde los protagonistas a los chicos del coro. Eso que ella dice que pasó no pasó. Pasqual le dio una indicación y ella le dijo 'vale'. Y Lluís contestó: 'dices vale, vale, pero no lo haces'. Eso es lo que las furias esas dramáticas de las tragedias tomaron para comenzar una cosa que no tenía nada que ver con la niña. Fue una utilización y, por parte da la niña, una mentira".

Lluis Pasqual con Nuria Espert en el Teatro de La Abadía en Madrid. / MARISCAL (EFE)

Preguntado acerca de por qué no se defendió de esa supuesta calumnia, Lluís Pasqual contestaba que no era capaz de trabajar en un ambiente "contaminado": "no me fui por esa entrada en Facebook, era una calumnia y hay suficientes testigos, sino porque esa calumnia contaminó -en un clima ya tenso en Cataluña- a una parte del personal del teatro. Y yo necesito la complicidad de la gente que trabaja conmigo. Me fui por eso".

Pasqual, que anunció su decisión de dimitir después de que el comité de empresa del Teatre Lliure solicitara un informe de salud laboral dentro del teatro, reconocía que eso fue "más importante" incluso que los factores políticos y que también contribuyó a "contaminar" el ambiente. Pasqual explicaba que "durante los 8 años que yo he estado en el Lliure, esos informes han sido siempre positivos, nunca han reflejado ningún tipo de conflicto. Es muy extraño, es muy curioso que el comité de empresa se apuntara a la proclama de las 800 feministas -que no es verdad que fueran 800-, y eso me pareció paradigmático, que más claro no podía estar. Si el comité encabezaba eso, yo tenía que irme".