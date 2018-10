El Barcelona llama al orden a Arturo Vidal

El mánager general del FC Barcelona, Pep Segura, cree que el chileno Arturo Vidal, a raíz de los mensajes lanzados en las redes sociales últimamente en las que reclamaba más protagonismo en el equipo, "ha faltado el respeto a sus compañeros" por lo que el ejecutivo "está convencido" de que "rectificará".

En sendas entrevistas a los rotativos deportivos barceloneses 'Sport' y 'Mundo Deportivo', Segura abordó la actualidad de la entidad. Sobre Vidal, afirmó que los mensajes lanzados por el chileno tienen una doble connotación: "Con estas manifestaciones demuestra tener la voluntad personal, muy grande, para servir al FC Barcelona, para jugar en el Barça y para contribuir a que el Barça lo pueda ganar todo. Eso es una parte positiva".

La parte negativa, según Segura, es que el chileno tiene "que tener respeto" a sus compañeros, al vestuario y al entrenador por las decisiones que se toman, aunque el jugador no las espera. "Él lo hace público y manifiesto, sabiendo que en un club tan grande como es el Barça, con tantos grandes profesionales que hay, él sabe que se ha equivocado y es una falta de respeto para sus compañeros y estoy convencido de que rectificará", opinó.

En cuanto a la negativa de Antoine Griezmann de fichar por el Barça, cuando parecía que el fichaje estaba a punto de producirse, Segura asegura que en esta operación "no falló nada", recordó que "simplemente son decisiones que la gente toma" y que el jugador "ni había dado su palabra ni nada"

Respecto a la continuidad del técnico, Ernesto Valverde, Segura comentó que el entrenador tienen un contrato de dos años más uno más y que "cuando llegue el momento de tomar decisiones" entonces "el club y el propio entrenador" las van a tomar, aunque en ningún caso se ha marcado ningún plazo para ello. Preguntado sobre si el club está rastreando el mercado de entrenador por si Valverde no continúa, Segura dijo que "es un supuesto que no existe".

Segura no quiso pronunciarse sobre ningún jugador futurible. No quiso referirse a las opciones para contratar a Rabiot (PSG), de Ligt (Ajax) o Pogba (United): "No vamos a hablar de nombres propios porque no nos corresponde. Sí que nos toca al club tener el mercado de jugadores controlado. Hay muchos que interesan al Barcelona".

Sí que se refirió al futuro de Jordi Alba. En este sentido, comentó que en el Barça están "muy contentos con su rendimiento" y que la renovación "está al caer", por lo que "no hay ningún tipo de duda al respecto".