Toni Nadal: "En el ánimo de Rafael está ayudar y no salir en la prensa por ayudar"

La imagen de Rafa Nadal ayudando este miércoles a achicar agua en Sant Llorenç ha dado la vuelta al mundo. Un acto solidario que unió al ofrecimiento de su Academia a todos los afectados y por los que le han llovido los elogios.

Rafa Nadal asombra al mundo con su solidaridad ante las inundaciones El tenista español es portada del británico 'The Times' y su gesto de acudir a ayudar a los afectados por las inundaciones es destacado por toda la prensa internacional

"El hecho es resaltable porque es Rafael Nadal, pero si lo hace cualquier otro es igual de resaltable. Todos los de aquí ha estado el ánimo de ir a ayudar. No resalto más que una persona anónima", dijo este jueves Toni Nadal.

Su tío y ex entrenador explicó que cuando el tenista ofreció las instalaciones de su Academia para que pudiesen alojarse los afectados se dio orden de que no se publicitase. "Cuando él dejó la Academia para que la gente que tuviera problemas viniera aquí a mí se me pasó una orden para que no se dijese nada los medios porque no se quería hacer publicidad de ello".

Sobre si ha molestado al tenista que se vea su imagen achicando agua Toni comentó: "Tú vas como persona anónima pero no eres anónimo. En el ánimo de Rafael está ayudar y no salir en la prensa por ayudar".

VÍDEO | Rafa Nadal ayuda a achicar agua en Sant Llorenç https://t.co/hFJYB71aMw pic.twitter.com/0rz7Oi503J — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 10, 2018